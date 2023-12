Il charge son iPhone 15 Pro Max avec un câble USB-C bas de gamme, voici le résultat

Un utilisateur d’iPhone 15 Pro Max a acheté un câble bas de gamme pour l’utiliser avec son smartphone. Après avoir laissé le téléphone charger pour la nuit, le propriétaire retrouve le câble et le téléphone endommagés. Les conséquences auraient pu être plus graves encore.

Charger son téléphone est une procédure qui semble anodine. Un chargeur mural. Un câble. Un téléphone. Et c’est parti. La vérité est toute autre. Notamment à l’heure où les smartphones supportent des puissances pouvant monter jusqu'à 200 watts et où les chargeurs sont capables d’émettre de l’énergie avec cette même puissance. D’un côté, ces technologies de charge rapide sont très pratiques : vous chargez votre téléphone quelques minutes pour retrouver la moitié de votre autonomie maximale.

De l’autre côté, ce sont des technologies qui nécessitent quelques précautions élémentaires. Nous en parlons souvent dans nos tests de smartphones de ces gestes simples. Utiliser la charge programmée, la charge lente ou la charge limitée pour réduire les surcharges. Et il est préférable d’utiliser des accessoires de qualité. Plus particulièrement ceux qui sont fournis ou vendus par la marque du smartphone. Pourquoi ? Parce que les câbles et les chargeurs sont munis de coprocesseurs qui vont communiquer avec le téléphone et adapter la charge.

Il charge son iPhone avec un câble générique et finit brulé

Que se passe-t-il quand vous utilisez un câble inadapté, voire de mauvaise qualité avec un smartphone capable de supporter la charge rapide ? Ça se finit mal tout simplement. C’est ce qu’a appris un utilisateur de Reddit à ses dépens. Dans un post accompagné d’une photo que vous retrouvez ci-dessous, il raconte les détails de son histoire. Un soir, il branche son iPhone 15 Pro Max pour une charge nocturne optimisée. Le lendemain, il se lève et découvre le câble endommagé et des marques de brulure sur le contour du smartphone. S'agit-il d'une conséquence d'une surcharge mal contrôlée par le câble ? Où est-ce à cause de la puissance trop forte du chargeur ? Nous n'avons pas la réponse à cette question.

En tentant de débrancher le téléphone, le câble se déchire, laissant la connectique USB-C dans le port de l’iPhone. En outre, il est légèrement brulé aux doigts. Dans les commentaires qui suivent son récit, l’infortuné avoue avoir un acheté un câble « générique » sur Amazon, acheté très certainement beaucoup moins cher qu’un câble USB-C officiel Apple ou certifié « Made For iPhone ». Il finit son récit en précisant que le port de l’iPhone est endommagé, empêchant le téléphone de se charger ou de se connecter à un ordinateur. Et la réparation coûtera certainement assez cher.

Cette mésaventure confirme que la qualité des accessoires est tout aussi importante que celle du téléphone lui-même. D’autant que les problèmes électriques peuvent causer des accidents très graves, que ce soit des brulures pour les utilisateurs que des incendies. Nous ne pouvons que regretter que les constructeurs de smartphones soient de plus en plus nombreux à ne plus fournir le chargeur, voire le câble USB, avec leurs produits. Nous ne saurions trop vous conseiller d’être extrêmement vigilants quand vous achetez un accessoire de charge.

