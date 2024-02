Avec sa batterie 28 000 mAh, ce smartphone gigantesque peut tenir une semaine sans recharge

Si vous désespérez de devoir recharger votre smartphone tous les jours, on a trouvé le modèle qu’il vous faut. Le Hard Case P28K, construit par Avenir Telecom, n’est pas le smartphone le plus puissant du marché, mais vous pouvez être sûr qu’il ne vous laissera jamais tomber au mauvais moment. Et pour cause : il dispose d’une batterie monstrueuse de 28 000 mAh.

Ces dernières années, le monde entier a plus ou moins accepté le fait que la batterie d’un smartphone tient une journée, parfois deux en fonction des usages. Pourtant, cela n’a pas toujours été le cas. Avant que les téléphones portables ne deviennent intelligents, il n’était pas rare de pouvoir attendre plusieurs jours avant de brancher ce dernier.

Est-ce par nostalgie de cette époque ou par simple prouesse technologique qu’Avenir Telecom a fabriqué un smartphone avec une batterie gigantesque de 28 000 mAh, on ne sait, mais le voici. La firme a présenté sa (pas si) petite curiosité lors du MWC 2024, qui débute aujourd’hui. Et avant que vous vous posiez la question : oui, le Hard Case P28K de son doux nom est parfaitement fonctionnel.

Aucun risque que ce smartphone tombe en rade au mauvais moment

Il faut souligner qu’Avenir Telecom, qui a de nouveau collaboré avec Energizer pour commercialiser cet appareil, n’en est pas à son coup d’essai. En 2019, le constructeur avait déjà fait sensation avec un smartphone doté d’une batterie de 18 000 mAh. Quelques années ont donc suffi pour franchir un autre cap. D’après Avenir Telecom, il faudra compter au moins une semaine pour vider totalement la batterie du Hard Case P28K. En veille, celle-ci peut grimper à 94 jours.

Sans surprise, il s’agit peu ou prou du seul intérêt du smartphone. Outre son épaisseur dantesque de 27,8 mm pour 570 g, le reste de la fiche technique n’est pas très impressionnante. Le smartphone est équipé d’un processeur MediaTek MT6789 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’écran LCD mesure 6,78 pouces, tandis que le smartphone est livré avec Android 14 sans compatibilité 5G. Au moins, il n’est pas cher : il faudra compter 249,99 € pour vous le procurer.

