iPhone 9 (SE2) : découvrez son design complètement démodé

L’iPhone 9 (SE 2) se dévoile en images. Apple a visiblement décidé de reprendre à la lettre le design des anciens iPhone. On retrouve ainsi d’épaisses bordures autour de l’écran, le retour du lecteur d'empreintes digitales Touch ID et un seul capteur photo à l’arrière. Le smartphone promet néanmoins des performances proches de l’iPhone 11 grâce à son SoC A13 Bionic.

En partenariat avec nos confrères de iGeeksBlog, le leaker OnLeaks a mis en ligne des rendus 3D détaillés du design de l’iPhone SE2, rebaptisé iPhone 9. Pour concevoir ces images, il s’est entièrement basé sur les dernières fuites apparues sur la toile.

Touch ID, grosses bordures…bienvenue en 2016

Orienté milieu de gamme, l’iPhone 9 serait construit autour d’un écran LCD de 4,7 pouces. Autour de cette dalle, on aperçoit de grosses bordures. La bordure inférieure loge le lecteur Touch ID, disparu des iPhone haut de gamme au profit de la reconnaissance faciale Face ID. Au dessus de la dalle, pas d’encoche : Apple mise sur une grosse bordure noire destinée à la caméra selfie et aux haut-parleurs.

Au dos, on trouve un capteur photo unique et du verre. Le smartphone est donc probablement compatible avec la recharge sans fil. Très semblable à l’iPhone 8, le nouveau smartphone d’Apple est néanmoins un peu plus épais que son prédécesseur (7,8 mm au lieu de 7,3 mm).

Côté fiche technique, il se distingue par l’intégration du SoC Apple A13 Bionic, le même composant qui alimente les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Il serait épaulé par 3 Go de RAM, selon une précédente fuite. Pour le moment, on table sur un prix avoisinant les 500€.

Pour rappel, Apple devrait présenter l’iPhone 9 dans le courant du mois de mars 2020. Lors de la même keynote, le constructeur américain lèverait aussi le voile sur un nouvel iPad Pro avec triple capteur photo. Que pensez-vous de l’iPhone 9 et de son design désuet ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source :iGeeksBlog