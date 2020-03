Apple renouvelle le MacBook Air, avec nouveau clavier, Core i7, 256 Go, à partir de 1200€

Comme attendu, Apple a profité du printemps pour renouveler certains produits, dont le MacBook Air. L’ultraportable, toujours décliné en 13 pouces uniquement, se voit offrir de nouvelles options, notamment avec des Core i7 quad-core et de nouveaux paliers de stockage. Mais surtout, il adopte enfin le Magic Keyboard du MacBook Pro.

Apple a présenté aujourd’hui plusieurs nouveaux produits. Dans un article précédent, nous vous avons présenté le nouvel iPad Pro avec son double capteur photo, sa caméra temps de vol (ToF) et ses deux tailles d’écran, sans oublier le Smart Keyboard avec trackpad intégré qui le transforme en véritable ordinateur portable. La tablette, qui avait fuitée dès le début de la semaine, n’était pas seule à avoir été officialisée. Voici aussi le nouveau MacBook Air.

Cette mouture de 2020 se veut avant tout être une version améliorée de l’édition 2019, avec plusieurs nouveautés aussi bien techniques qu’esthétiques. Et la première est une excellente nouvelle : Apple s’est enfin débarrassé du vieux clavier papillon des MacBook Air pour adopter celui des MacBook Pro : le Magic Keyboard (avec rétro-éclairage des touches). La position des touches reste inchangée. La Magic Bar est toujours absente. Mais Touch ID apparaît dans le coin supérieur droit. Et le trackpad est compatible Force Touch.

Presque une configuration de MacBook Pro

Autre nouveauté à retrouver à l’intérieur de la coque : la configuration. Elle démarre avec un Core i3 dual-core et peut monter jusqu’au Core i7 quad-core (processeurs de 10e génération). C’est la première fois qu’un chipset quad-core est proposé dans le MacBook Air. Enfin, le volume de stockage initial est de 256 Go, contre 128 Go précédemment. Il peut monter jusqu’à 2 To pour les plus gourmands. Voilà une configuration qui se rapproche des MacBook Pro.

Pour le reste aussi, Apple le MacBook Air se rapproche du MacBook Pro. L’ultraportable intègre un écran Retina Display de 13 pouces et propose de 8 à 16 Go de RAM. Pas de chipset graphique dédié, mais intégré (Intel Iris Plus). Trois couleurs prévues : argent, gris sidéral et or. Comme son grand frère, le MacBook Air est uniquement équipé de ports Thunderbolt 3 et adopte l’USB type-C pour la recharge ou brancher des accessoires. L’USB classique a définitivement disparu. Le prix de la bête démarre à 1199 euros en France (contre 999 dollars aux US) et peut monter jusqu’à… 2579 euros avec toutes les options.