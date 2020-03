iPhone 8, Galaxy S10+, Xiaomi Mi 6… découvrez la liste des 10 smartphones les plus contrefaits

L’iPhone 8 est le smartphone le plus contrefait en Chine, devant le Samsung W2018 et le Samsung W2019 à en croire un classement dévoilé par l’application de benchmark Master Lu. Une liste qui compte aussi le S10+ et le Xiaoli Mi 6, mais aussi des modèles milieu de gamme comme le Honor 9.

Vous êtes récemment tombé sur un iPhone 8 hyper bon marché qui s’avère tourner sous Android ? Cela n’a rien d’étonnant à en croire un classement de l’application de benchmarking Master Lu. L’iPhone 8 serait en effet le smartphone qui a été le plus copié et contrefait en Chine entre mars 2019 et mars 2020.

Apple et Samsung en tête des smartphones les plus contrefaits

On trouve d’ailleurs d’autres iPhone dans le classement. L’iPhone XS Max est ainsi le 4e smartphone le plus falsifié. Sur l’ensemble des smartphones contrefaits du marché, 29,54% sont des copies d’iPhone. Mais rassurez-vous, ses camarades de l’écosystème Android ne sont pas en reste non plus.

C’est notamment le cas de Samsung qui occupe quatre place du top 10, avec les Galaxy W2018 et W2019 respectivement à la 2e et à la 3e place. Les W2018 et W2019 sont des facteurs de forme étonnants – ce sont des smartphones à clapet et dotés d’un pavé numérique et de boutons comme sur des feature phone. Mais avec des performances de flagship. En tout cas lorsque l’on achète l’original…

Sans surprise on trouve aussi des flagship plus connus, notamment le Galaxy S10+ à la 5e place et le Galaxy S8+ à la 7e place. Samsung est ainsi juste derrière Apple en termes de contrefaçons avec 26.44% du total des smartphones contrefaits. Mais très loin derrière ce peloton de tête, on trouve aussi des marques chinoises. Le Honor 9 est ainsi à la 6e place des smartphones les plus copiés.

Le OnePlus 7 Pro est également visible à la 8e place. De même que le Xiaomi Mi 6 (9e). En volume, on trouve à en croire Master Lui 9,83 % de smartphones Xiaomi contrefaits contre 6,10% de smartphones Honor. En général, les smartphones contrefaits sont plutôt faciles à reconnaitre. Leur fiche technique tourne souvent autour d’un SoC MediaTek ou un SoC d’une autre marque plus premium, mais ancien.

Lire également : Contrefaçon – 1 smartphone sur 5 vendu dans le monde est un faux !

La qualité de l’écran, des matériaux, des capteurs photo, ainsi que la quantité et vitesse de la mémoire (stockage et RAM) n’a souvent rien à voir avec les modèles originaux. En cas de doute, dites-vous bien que si le prix est trop beau pour être vrai… c’est que c’est une arnaque.

Voici le top 10 complet :

Avez-vous déjà acheté un smartphone contrefait ? Etait-ce volontaire et qu’en avez-vous pensé ? Partagez votre retour dans les commentaires.