La valeur d’un smartphone Android baisse deux fois plus vite que celle d’un iPhone

Une étude affirme que la dépréciation d’un smartphone Android est deux fois plus importante que celle d’un iPhone sur la première année. Les flagships s’en sortent mieux que les modèles plus économiques. La perte de valeur des smartphones Nokia et Sony est la plus faible parmi les marques Android, tandis que celle de LG et de Motorola est la plus forte.

En France, la valeur moyenne d’achat d’un smartphone est de 420 euros. Ce n’est bien sûr qu’une moyenne, puisque certaines marques vendent leurs modèles les plus qualitatifs à plus de 1500 euros, tandis que d’autres en proposent à partir de 70 euros. Plus le prix augmente, plus l’achat d’un smartphone devient un investissement. Mais, comme pour une voiture ou un téléviseur, le bien voit sa valeur marchande baisser : c’est la dépréciation.

Une étude réalisée par BankMyCell, spécialiste américain de la revente de téléphones et tablettes d’occasion, a publié une étude sur la dépréciation des smartphones au bout d’un an. Cette dépréciation est calculée entre le prix de vente du mobile à son lancement et sa cote à la revente un an plus tard. Et, bien évidemment, de fortes inégalités séparent les différentes marques. La marque dont la dépréciation est la plus faible est évidemment Apple dont la dépréciation moyenne est de 23,45 % sur la première année et 28,75 % la seconde année. Soit 45,46 % au bout de deux ans.

En quatre ans, un flagship Android perd plus de 80 % de sa valeur

Côté Android, la dépréciation est très variable d’une marque à une autre et d’un segment de prix à un autre. Bien sûr, la dépréciation d’une marque comme Samsung, profitant d’une bonne image de marque et d’un bon support technique, est plus faible que la moyenne. De même les flagships perdent proportionnellement moins en valeur que les téléphones économiques. Cependant, BankMyCell note que les flagships Android perdent autant en un an que l’iPhone en deux ans : 45,18 %. Au bout de quatre ans, un iPhone acheté 850 dollars vaudra encore 208 dollars à la revente. Un flagship Android acheté le même prix n’en vaudra plus que 142 dollars après la même période.

Côté smartphone entrée de gamme, un téléphone Android acheté 205 dollars perdra aussi la moitié de sa valeur en un an et près de 80 % en deux ans. En quatre ans, ce même téléphone pourra être revendu 19 dollars seulement. Soit une dépréciation de 91 %. Côté marque, c’est Nokia qui s’en sort le mieux avec une dépréciation moyenne de 27,68 %, talonnant Apple (25,98 % pour rappel). Suivent Sony, HTC (étonnante troisième place), Samsung et BlackBerry. Avec plus de 50 % de dépréciation la première année, nous retrouvons Google, LG et Motorola, ce dernier frôlant les 60 %. Huawei est évidemment absent de ce classement américain.

Source : BankMyCell