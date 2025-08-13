iPhone 16e : grosse chute de prix pour le smartphone d’Apple le plus abordable

L’iPhone 16e a beau être le smartphone le moins cher commercialisé par Apple. Son prix reste prohibitif pour une majorité de potentiels utilisateurs qui aimeraient s’offrir un iPhone mais qui n’en ont pas les moyens. Heureusement, sur Rakuten, vous pouvez bénéficier d’une baisse de prix très intéressante.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Depuis la sortie de son premier modèle, l’iPhone est un smartphone haut de gamme et les prix n’ont fait qu’augmenter au fur et à mesure des générations. Ainsi, en 2025, l’iPhone 16 de base est affiché à partir de 969 euros et l’iPhone 15 est à peine 100 euros moins cher, en vente sur le site officiel à partir de 869 euros.

Pendant des années, les modèles SE étaient les seuls iPhones disponibles à des prix plus accessibles mais avec des caractéristiques très datées. En début d’année, Apple a donc surpris tout le monde en proposant un iPhone 16e qui reprend une grande partie des spécificités de l’iPhone 16 mais avec un prix 250 euros moins cher, soit un tarif de base de 719 euros.

Mais pour beaucoup de gens, un smartphone à plus de 700 euros reste largement inaccessible. Heureusement, Rakuten propose l’iPhone 16e 128 Go pour seulement 549,99 euros. Il s’agit bien sûr d’un produit neuf sous scellé et garanti 24 mois. Cerise sur le gâteau, la livraison est gratuite.

Pourquoi choisir l’iPhone 16e ?

L’iPhone 16e a beau être le modèle le moins cher de la gamme de smartphones Apple, il reste performant, polyvalent et il garde le design iconique des générations les plus récentes.

L’iPhone 16e tourne avec la puissante puce A18, à la fois ultra performante et peu énergivore. Elle vous permettra ainsi d’obtenir une excellente autonomie, avec qui va jusqu’à 26 heures en lecture vidéo.

L’écran est une superbe dalle Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces qui offre une résolution de 2532 x 1170 pixels et une luminosité maximale de 1 200 nits. Avec sa protection en Ceramic Shield, il est plus résistant aux chocs et donc plus durable.

La partie photo de l’iPhone 16e est composée d’un astucieux capteur 2-en-1 avec la caméra Fusion 48 MP grand angle qui se transforme en téléobjectif 2x 12 MP. À l’avant, on retrouve un objectif selfie de 12 MP.

Avec son boîtier conçu en aluminium, l’iPhone 16e est ultra résistant. Il est aussi certifié IP68. Il est donc résistant à la poussière et étanche à l’eau jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum.