iPhone 16 : le smartphone Apple est à prix réduit avant le Nouvel An

Dans le cadre des ultimes heures de 2024 et avant le passage à l'année 2025, Amazon effectue une offre promotionnelle intéressante sur l'iPhone 16. Le smartphone Apple bénéficie en effet d'une réduction de 125 euros.

Juste avant le Nouvel An 2025, Amazon a pris la décision de baisser le prix de l'iPhone 16. Disponible dans un coloris blanc, le smartphone Apple incluant 128 Go d'espace de stockage est à 874,01 euros au lieu de 969 euros, soit 10 % de réduction par rapport au tarif conseillé du produit. Pour information, le prix réduit est obtenu grâce à l'activation manuelle d'un coupon.

Présentée en même temps que les autres iPhone 16, la version de base de l'iPhone 16 est un téléphone doté d'un écran Super Retina de 6,1 pouces avec une définition de 2556 x 1179 pixels, une densité de 460 ppi et une luminosité maximale de 2000 nits.

Compatible avec le réseau 5G, le smartphone fonctionnant sous le système d'exploitation mobile iOS 18 et conçu autour d’Apple Intelligence embarque également la puce A18, une mémoire vive de 8 Go de RAM et une batterie de 3561 mAh avec la charge rapide.

Concernant l'APN, on trouve un double capteur de 48 + 12 MP et un capteur frontal de 12 MP consacré à la prise de selfies. Enfin, la connectivité de l'iPhone 16 se compose notamment de la norme Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et d'un port USB Type-C.