Quelques jours après avoir dévoilé par Xiaomi, le POCO C75 est en vente flash chez Amazon. Disponible en deux versions, le smartphone compatible avec la 4G bénéficie d'une réduction maximale de presque 15 %.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Au début du mois de novembre 2024, le constructeur Xiaomi a lancé un nouveau smartphone issu de la gamme POCO : le POCO C75. Pour sa commercialisation en France, le successeur du POCO C65 fait l'objet d'une vente flash sur le site e-commerce Amazon.

Proposé en trois coloris au choix, le téléphone du constructeur chinois incluant 128 Go de stockage est à 131,90 euros. Si vous préférez la version 256 Go du même smartphone, celle-ci est 20 euros plus cher, soit à 151,90 euros. Pour information, les prix indiqués sont obtenus grâce à des remises respectives de 13 % et de 12 % de la part d'Amazon.

Compatible avec la 4G, le POCO C75 est un smartphone doté d'un écran Dot Drop de 6,88 pouces avec une définition de 1640 x 720 pixels, une densité de 260 ppp et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. L'appareil dispose aussi d'une mémoire vive de 6 Go ou de 8 Go de RAM (suivant le modèle souhaité), d'un processeur Helio G81-Ultra, d'une batterie de 5160 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 18 W, et du système d'exploitation Xiaomi HyperOS.

De son côté, l'APN est constitué d'une caméra principale de 50 MP et d'une caméra frontale de 13 MP. Enfin, la connectivité du smartphone se compose d'un capteur d'empreintes digitales latéral, de la reconnaissance faciale via l'IA, du NFC, du Wi-Fi, du Bluetooth 5.4, du GPS et d'une prise casque 3,5 mm.