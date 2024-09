Apple a dévoilé ses tous nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Il s’agit des tous premiers iPhone conçus autour d’Apple Intelligence, l’IA de la marque. Un concept intéressant, mais qui ne sera cependant pas disponible en France au lancement.

Apple a tenu sa traditionnelle keynote de septembre à Cupertino. La marque y a dévoilé ses nouveautés, dont les iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Cette année, le paquet est mis sur l’IA, puisque ce sont les premiers iPhone conçus autour d’Apple Intelligence. Pour rappel, cette IA avait été présentée en juin dernier lors de la WWDC.

Côté technique, nous restons dans la droite lignée de ce qui se fait depuis quelques années. Le design n’a pas non plus beaucoup évolué, avec toutefois un module photo composé de deux capteurs (48 Mp et 12 Mp) beaucoup plus petit qu’avant.

Apple dévoile ses iPhone 16 et 16 Plus

Les changements sont pourtant présents. Apple indique par exemple que l’écran est beaucoup plus résistant qu’avant et il peut monter jusqu’à une luminosité maximale de 2000 nits, idéal pour une utilisation à l’extérieur. Le terminal sera disponible en deux tailles, 6,1 pouces pour le modèle classique et 6,7 pouces pour le modèle Plus.

A l’intérieur, on trouve un processeur A18 centré autour de l’IA. Car évidemment, le tout est conçu autour d’Apple Intelligence qui permet de faire tout un tas de choses, comme trier ses mails ou retrouver une photo en la décrivant à l’IA. La caméra pourra aussi être mise à contribution pour identifier un modèle de vélo ou un restaurant devant lequel vous passez, par exemple. Signalons que ce ne sera pas le cas sur le marché européen au lancement, l’arrivée en France n’étant prévue qu’en 2025.

L’une des autres nouveautés et l’utilisation du bouton d’action sur le côté. Ce bouton sensitif peut servir à contrôler le volume, mais sert aussi de raccourcis pour le magnétophone, la traduction instantanée ou encore la lampe torche. En tenant l’iPhone 16 horizontalement, comme un appareil photo, ce bouton servira aussi à prendre instantanément des clichés, à zoomer ou encore à régler la focale. Malin.

L’iPhone 16 sera disponible en noir, en blanc, en rose, en vert et en bleu le 20 septembre (précommandes dès vendredi). Le modèle de base sera commercialisé à 799 dollars tandis que le modèle Plus sera à 899 dollars. Les mêmes tarifs que l'année dernière. En plus de ces modèles, Apple a présenté les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max.