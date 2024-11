iPhone 15 : le smartphone Apple passe sous les 700 € avant le Black Friday

Voici une excellente affaire sur l'iPhone 15 ! Avant le prochain Black Friday, le géant Amazon vous donne la possibilité de vous offrir le smartphone Apple sous la barre des 700 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

N'attendez pas le coup d'envoi officiel du Black Friday 2024 pour vous offrir l'iPhone 15 en promotion. En ce moment, le smartphone Apple disponible dans son modèle 128 Go et en plusieurs coloris est affiché à prix réduit sur la plateforme italienne du site Amazon. Il est en effet vendu au tarif exact de 690,48 euros lorsque l'article est ajouté au panier.

Pour une livraison en France, des frais de port à hauteur de 4,98 euros seront appliqués. Au total, l'Apple iPhone 15 revient donc à 695,46 euros. En sachant qu'Amazon France le propose à 809 euros, vous faites donc une économie non négligeable de plus 110 euros.

Dévoilé en même temps que les versions Plus, Pro et Pro Max à la rentrée 2023, l'iPhone 15 est un smartphone doté d'un écran Super Retina de 6,1 pouces avec une définition de 2556 x 1179 pixels, une densité à 461 ppp, une luminosité maximale de 1 000 nits et un taux de rafraichissement de 60 Hz.

Fonctionnant sous le système d'exploitation mobile iOS 17 et compatible avec le réseau de données mobiles 5G, le téléphone signé Apple dispose également d'une puce A16 Bionic, d'une batterie Li-Ion de 3349 mAh, de deux capteurs photo de 48 MP (grand angle) et 12 MP (ultra grand-angle), ainsi que d'un capteur frontal de 12 MP consacré à la prise de selfies. Enfin, la connectivité de l'appareil est assurée par la présence de la norme Wi-Fi 6, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS et d'un port USB Type-C.