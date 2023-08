iPhone 15 Pro : voici sa quantité de mémoire RAM et les détails de son processeur selon une source

L'iPhone 15 Pro n'aurait pas autant de mémoire RAM qu'attendu selon un leaker. La partie graphique de son processeur en revanche, bénéficierait d'un cœur en plus, 6 au lieu de 5.

On a beau être à un peu plus d'un mois de sa sortie officielle, les nombreuses fuites permettent de se faire une idée assez précise de la fiche technique de l'iPhone 15. Ou des ses déclinaisons Pro et Pro Max. Ceci dit, tant que les caractéristiques définitives ne sont pas connues, il est encore possible de distiller quelques informations. Que ce soit sur la présence du port USB-C, voire d'une coque qui confirmerait le nouveau bouton “Action”, les rumeurs affluent jusqu'au dernier moment.

Sur X (anciennement Twitter), on apprend la quantité de mémoire RAM qu'embarquerait l'iPhone 15 Pro, ainsi que des détails sur son processeur. C'est @URedditor, leaker connu qui dévoile le tout. Il confirme que le processeur du futur iPhone sera l'A17 Bionic. Les iPhone 14 embarquent l'A16. Plus intéressant, il indique que le processeur (CPU) sera composé de 6 cœurs cadencés à 3,7 GHz, contre 3,46 GHz pour l'ancien modèle. La puce graphique (GPU) profiterait aussi de 6 cœurs. C'est un de plus que sur l'A16 Bionic.

L'iPhone 15 Pro aurait un cœur en plus sur sa puce graphique, mais autant de RAM que l'iPhone 14 Pro

Là où on est un peu plus surpris, c'est au niveau de la mémoire RAM. Toujours selon @URedditor, l'iPhone 15 Pro tournerait avec 6 Go de RAM. C'est autant que le modèle précédent, et ça contredit d'autres sources qui penchaient vers des appareils avec 8 Go de RAM. Impossible pour autant d'en déduire un quelconque impact sur les performances du smartphone. Le nombre de Go ne fait pas tout heureusement.

Lira aussi – iPhone 15 : Apple s’attend à des ventes en berne par rapport à l’iPhone 14

Notons également que seuls les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient être équipés de la puce A17. Les variations inférieures se contenteront de l'A16 Bionic actuelle. On remarque aussi la finesse de gravure annoncée pour l'A17, 3 nm contre 4 pour l'A16. Un détail qui a son importance : il devrait jouer positivement sur les performances de l'iPhone 15 Pro qui, à défaut de mettre KO le 14 Pro en terme de puissance pure, serait mieux optimisé.