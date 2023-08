iOS 17 : Apple va bouleverser vos habitudes sur l’iPhone avec ce tout petit changement

Apple joue actuellement à l’apprenti sorcier avec iOS 17 bêta 5. Certains journalistes ont remarqué que Cupertino cherche à changer l’emplacement d’un bouton petit par la taille, mais très grand par son utilité.

Apple a présenté iOS 17, la nouvelle mouture de son système d’exploitation mobile, lors de la conférence WWDC 2023. Les nouveautés proposées seront nombreuses, et on notera ainsi l’arrivée de fonctionnalités aussi pratiques que le StandBy, ou encore la modernisation des applications classiques de l’écosystème d’Apple, telles que Messages ou encore FaceTime. Ce ne sera pas tout cependant, car certains changements, en apparence minimes, risquent de bouleverser les habitudes des utilisateurs.

Ainsi, un journaliste de Gizmodo, qui teste la version bêta 5 d’iOS 17, a remarqué que le bouton de Fin d’appel dans l’interface remise à jour n’est plus placé en bas au centre de l’écran. Il a été décalé vers la droite, et se trouve à côté du bouton servant à ouvrir le clavier. Voilà un changement qui, à n’en pas douter, va faire de très nombreux mécontents si les responsables d’Apple décident de conserver cette disposition.

Avec iOS 17, Apple veut modifier la façon dont vous mettez fin à vos appels, et ça ne vous plaira probablement pas

Pourquoi en effet réparer ce qui n’est pas cassé ? Les utilisateurs d’iPhone ont depuis des années pris l’habitude de raccrocher avec ce bouton rouge central. Le pouce tombe naturellement dessus à la fin de l’appel, et il est quasiment impossible de faire une mauvaise manipulation, puisque tout l’espace horizontal lui est réservé. Certes, tout le monde s’accordera sur le fait que ce changement est minime et qu’iOS 17 apportera des nouveautés sans doute plus intéressantes.

Et pourtant, déplacer ce bouton demandera un effort d’adaptation conséquent aux utilisateurs d’iPhone. La mémoire digitale, ces gestes que notre doigts effectuent presque à notre insu, est difficile à modifier. De nombreuses erreurs de manipulation (et donc de plaintes) sont à prévoir pour Apple. La firme a jusqu’au 13 septembre, date à laquelle seront présentés les iPhone 15, pour valider ou non ce changement.