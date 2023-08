iPhone 15 : des images du port USB-C font surface, Apple devrait bien céder face à l’Europe

Ça se précise de plus en plus pour l’arrivée de l’USB-C sur les iPhone 15. Sur Twitter, deux utilisateurs prétendent avoir partagé des photos du port en question. S’il est difficile de savoir si l’on peut leur faire confiance, tout porte à croire qu’Apple se soit enfin décidé à se conformer à la loi européenne.

Voilà un certain temps que l’on se doute qu’Apple s’apprête enfin à passer à l’USB-C sur sa prochaine génération de smartphones. En cause, la réglementation européenne qui impose désormais un port unique pour réduire le gaspillage numérique, réglementation qui vise bien entendu directement la marque à la pomme et son fameux port Lightning. Aussi, les fuites se sont enchaînées les derniers mois et il ne manquait plus que des photos de la bête.

Justement, deux utilisateurs de Twitter pourraient avoir comblé ce vide. Un certain lipilipsi dégainé le premier, avec deux ports USB Type C en photo. Celui-ci prétend qu’il s’agit des ports que l’on retrouvera sur l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus. En commentaires, John011235 vient compléter l’image avec un troisième port, que l’on imagine appartenir au modèle Pro et Pro Max, celui-ci devant être plus rapide que ses voisins.

Voici à quoi pourrait ressembler le port USB-C des iPhone 15

Il convient toutefois de noter qu’aucun des deux leakers n’a encore fait ses preuves dans le domaine. Bien que lipilipsi se dit travailler chez Apple en tant qu’ingénieur, mieux vaut prendre ces images avec beaucoup de prudence, tant qu’une source plus fiable n’a pas confirmé l’information. Reste que le timing concorde. À ce stade, il ne fait plus aucun doute que l’USB-C fera bien son arrivée sur les iPhone 15.

Par ailleurs, Apple restant Apple, le constructeur aurait d’ores et déjà trouvé un moyen de pousser les utilisateurs à continuer d’acheter ses propres câbles. D’après Ming-Chi Kuo, la norme MiFi servira cette fois à repérer les câbles les plus performants, compatibles avec les chargeurs 20 W. Au moins, vos vieux câbles seront désormais compatibles avec votre iPhone flambant neuf.