Les iPhone sont si chers que plus de 50% sont achetés avec un paiement en plusieurs fois

Apple vient de dévoiler quelques informations concernant ses iPhone, notamment la part d’utilisateurs qui passent par des programmes ou abonnements qui leur permettent de payer leurs appareils en plusieurs fois.

Interrogés à l’occasion de la publication de ses résultats, Tim Cook, le PDG d’Apple, ainsi que Luca Maestri, le directeur financier de l’entreprise, ont dévoilé quelques informations croustillantes au sujet de leurs appareils phares.

Wamsi Mohan, de Bank of America, a notamment demandé aux dirigeants d’Apple ce qu’ils pensaient des programmes de mise à niveau de l'iPhone et des offres similaires des opérateurs. Maestri a alors répondu que la majorité des iPhone étaient désormais achetés de cette manière, aux États-Unis et ailleurs.

Plus de la moitié des iPhone sont achetés grâce à un abonnement

« À l'heure actuelle, la majorité des iPhone sont vendus dans le cadre d'un programme, d'une reprise, d'un paiement échelonné ou d'une forme de financement. Ce pourcentage, qui dépasse largement les 50 %, est très similaire sur les marchés développés et émergents. Nous voulons en faire plus, car nous pensons que cela contribue vraiment à réduire le seuil d'accessibilité de nos produits. Et nous pensons que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles notre gamme de produits a été très forte au cours des deux derniers cycles », annonce Maestri dans l’interview.

Ces données ne sont finalement pas une surprise, compte tenu des tarifs toujours plus élevés des derniers iPhone. Pour rappel, Apple avait significativement augmenté ses tarifs en Europe à l’occasion de la sortie des iPhone 14, et compterait même appliquer une nouvelle hausse avec ses prochains iPhone 15, attendus le 13 septembre prochain. Il n’est donc pas étonnant de voir que la majorité des clients ne payent pas leurs smartphones en une seule fois.

Tim Cook a cependant refusé d’en dire plus au sujet de l’allongement des cycles de mise à niveau des iPhone. Il semblerait que les consommateurs conservent désormais généralement leurs smartphones pendant 3 à 4 ans, au lieu de 1 à 2 ans comme c'était le cas auparavant. En cause, l’augmentation des performances des appareils qui les rendent plus durables dans le temps, le nombre de mises à jour, mais aussi les prix toujours plus élevés. Et vous, utilisez-vous aussi un quelconque programme permettant de payer votre smartphone en plusieurs fois ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.