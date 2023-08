Siri pourrait bientôt être capable de détecter les mouvements de vos lèvres et de votre tête pour s'activer. C'est en tout cas ce que laisse entendre une demande de brevet déposée par Apple.

Avec iOS 17, les utilisateurs n'ont plus besoin de dire “Hey Siri” pour activer l'assistant intelligent d'Apple. En effet, un simple “Siri” suffit désormais. Un petit changement certes, mais qui marque la fin d'une époque après 12 ans de “Hey Siri” prononcés par milliards.

Mais visiblement, Apple a encore d'autres projets en tête concernant son assistant. En effet, la firme de Cupertino serait en train de travailler sur une fonction de détection de mouvement pour son assistant vocal. C'est en tout cas ce que révèle une demande de brevet déposée par la marque à la pomme. Pour résumer, le document révèle que Siri pourrait bientôt être capable de lire sur les lèvres de l'utilisateur pour se déclencher sans commande vocale.

Siri pourrait détecter les mouvements de vos lèvres pour se déclencher

D'après le site Apple Insider, ce brevet baptisé “Keyword Detection Using Motion Sensing” détaille donc une fonction de détection des mouvements des lèvres, mais aussi de la tête, qui pourrait être utilisée pour activer l'assistant. Pour ce faire, Siri exploiterait sans surprise un capteur de mouvement pour suivre et enregistrer les mouvements de l'utilisateur lorsqu'il parle.

Si l'assistant vocal juge que les mouvements labiales de l'utilisateur correspondent à une commande spécifique, il devrait l'exécuter dans la foulée. Dans la description, Apple explique que les commandes vocales aboutissent parfois à des déclenchements injustifiés et à des réponses erronées, que ce soit à cause du bruit de fond ou de la voix d'une autre personne à proximité. L'idée avec cette fonctionnalité est donc d'éviter ces ratés.

A lire également : Apple – Siri répondra aux appels à votre place et vous aidera pendant vos conversations

Attention, cette nouvelle méthode d'activation ne signifie pas pour autant qu'Apple supprimera définitivement les commandes vocales. En revanche, on peut imaginer que les utilisateurs auront le choix de désactiver le microphone au profit de la détection des gestes pour déclencher Siri. Pour cause, le constructeur précise que la désactivation du micro permet de gagner en autonomie et d'économiser de la capacité de traitement.

Reste à maintenant à savoir quels appareils Apple seront dotés de cette fonctionnalité. Les iPhone, les iPad, les Apple Watch ou encore l'Apple Vision Pro sont tout désignés. Mais encore une fois, il s'agit d'un brevet et rien ne dit qu'Apple mette son plan à exécution.

Source : Apple Insider