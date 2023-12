iPhone 16 : Apple pourrait introduire un tout nouveau bouton dédié à l’enregistrement de vidéos

Apple se prépare à ajouter un nouveau bouton sur tous les prochains iPhone 16. Des spéculations antérieures suggéraient son rôle potentiel en tant que bouton d'appareil photo dédié à la fois aux photos et aux vidéos, et on en sait désormais plus à son sujet.

Alors qu’Apple a déjà remplacé son interrupteur « silencieux » avec un nouveau bouton d’action sur ses récents iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, les prochains iPhone 16 devraient aux aussi avoir droit à un tout nouveau bouton, cette fois-ci dédié à la photographie.

En effet, dans un nouveau rapport sur Bloomberg, le célèbre journaliste Mark Gurman vient de mettre en lumière l’arrivée d’un nouveau bouton sur tous les prochains iPhone 16. Ce dernier serait exclusivement conçu pour l’enregistrement vidéo.

Que sait-on du bouton vidéo des iPhone 16 ?

Le bouton de capture devrait révolutionner l'expérience de l'utilisateur en offrant une interface dédiée à la capture de vidéos. Placé sous le bouton latéral, Apple devrait adopter une approche capacitive, abandonnant ainsi le bouton mécanique traditionnel. Aux États-Unis, le bouton de capture remplacera l'antenne mmWave, qui sera placée sous les boutons de volume sur les modèles d'iPhone. Pour les modèles internationaux, où l'antenne mmWave n'est pas présente, le bouton trouvera sa place sans aucune modification.

L'emplacement du bouton de capture répondrait à des considérations ergonomiques, puisqu'il se trouve à l'endroit où l'index de l'utilisateur se pose naturellement pendant l'enregistrement vidéo en mode paysage.

La nature capacitive du bouton ouvre la voie à l’arrivée de différentes fonctionnalités sur le même bouton. Par exemple, une pression légère peut faciliter le réglage de la mise au point, une pression modérée peut servir de bouton d'obturation et une pression prolongée peut lancer l'application Appareil photo.

Mark Gurman rappelle bien que ce nouveau bouton ne sera pas réservé aux modèles Pro, alors que les modifications de conception sont habituellement intégrées aux modèles “Pro” avant d'être étendues aux modèles standard. Dans le cas présent, les modèles standard et “Pro” de l'iPhone 16 devraient recevoir simultanément le bouton d'action et le bouton de capture l’année prochaine, ce qui pourrait s’avérer assez déconcertant pour de nombreux utilisateurs. On ne manquera pas d’expliquer plus en détail le fonctionnement du nouveau bouton dès que nous en apprendrons davantage.