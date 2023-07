iPhone 15 Pro : voici à quoi pourrait servir le nouveau bouton d’actions

Grâce à l'exploration du code de la dernière version bêta d'iOS 17, on peut avoir un aperçu des fonctionnalités du bouton Action censé équiper les futurs iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Tour d'horizon.

Attendus pour septembre prochain, l'iPhone 15 et ses déclinaisons Pro et Pro Max ne devraient pas tout à fait ressembler aux modèles précédents. Sur la tranche des versions Pro et Pro Max, le classique interrupteur pour activer ou désactiver le mode silencieux serait remplacé par un bouton “Action”. Dans l'idée, c'est le même que celui qui équipe l'Apple Watch Ultra. Un bouton configurable auquel on peut assigner des raccourcis personnels, ce qui permet de déclencher des actions plus facilement que via l'écran tactile.

Dans la dernière version bêta d'iOS 17, déployée hier chez les développeurs, des bouts de code donnent un aperçu des fonctionnalités de ce bouton d'actions sur les futurs iPhone 15 Pro et Pro Max. Contrairement à celles de l'Apple Watch, elles sont évidemment pour être utiles lors de l'utilisation d'un smartphone. Pour l'instant, seuls les noms des fonctions sont visibles, mais ils donnent une vision assez précise de leur usage.

Voici la liste des fonctions du bouton d'actions sur Iphone 15 Pro et Pro Max

Elles sont au nombre de 7 :

Accessibilité

Raccourcis

Mode silencieux

Caméra

Lampe torche

Focus

Loupe

Traduction

Mémos vocaux

Comme on peut le voir, le bouton sera surtout utile pour lancer des actions de base sans avoir à déverrouiller l'écran du smartphone, et sans devoir lancer une application manuellement. La plupart des actions se comprennent d'elles-mêmes : Accessibilité pour lancer les options associées, Mode silencieux, qui comble la suppression de l'interrupteur dédié, Caméra pour ouvrir l'appareil photo ou prendre un cliché/une vidéo…

On suppose que Raccourcis servira à lancer ceux que vous aurez configuré vous-même, par exemple envoyer un message, jouer une playlist, ou contrôler un appareil connecté. Si la fonctionnalité se confirme, le bouton Action remplacera sans regret l'interrupteur actuel, tant il offre des possibilités étendues. Pour l'instant, on se sait pas s'il sera limité à une seule action, ou s'il sera possible de lui en attribuer plusieurs, par exemple en jouant sur le nombre de pressions. Réponse en septembre.

Source : MacRumors