iPhone 15 Pro Max vs Pixel 8 Pro : performances, photo, prix, quel est le meilleur smartphone ?

Apple a lancé en septembre 2023 son iPhone 15 Pro Max, mais Google vient de répliquer avec un tout nouveau Pixel 8 Pro. C’est donc l’occasion pour nous de comparer les deux smartphones haut de gamme, pour savoir lequel est le plus intéressant. On vous explique tout ce qu’il faut savoir à leur sujet.

Les iPhone 15 Pro Max et Pixel 8 Pro sont tous deux les nouveaux fleurons d’Apple et de Google. Ils offrent ce qui se fait de mieux chez les deux fabricants. Que ce soit au niveau de leur fiche technique ou du logiciel, ils promettent d’offrir presque les meilleures technologies disponibles sur le marché.

Cependant, les deux smartphones sont assez différents, et présentent donc des forces et des faiblesses distinctes. Ce comparatif est donc l’occasion pour nous de détailler tout ce qui rend ces deux appareils attractifs, et surtout de les départager.

Les fiches techniques de l’iPhone 15 et du Pixel 8

Voici un résumé des caractéristiques techniques des deux smartphones. Nous analyserons ces spécifications plus en détail dans la suite de cet article.

iPhone 15 Pro Max Pixel 8 Pro Chipset Apple A17 Pro Google Tensor G3 Ecran 6,7 pouces

OLED LTPO FHD+

1-120 Hz

2000 nits maxiumum

Ceramic Shield 6,7 pouces

OLED LTPO QHD+

1-120 Hz

2000 nits maximum

Gorilla Glass Victus 2 5G Oui Oui RAM 8 Go LPDDR5 12 Go LPDDR5X Batterie 4422 mAh

Recharge rapide filaire 20W

Recharge rapide sans fil 15W (MagSafe) 5050 mAh

Recharge rapide filaire 30W

Recharge rapide sans fil 23W Photo Capteur principal 48 MP

Ultra grand-angle 12 MP

Téléobjectif 12 MP (zoom optique 5X) Capteur principal 50 MP

Ultra grand-angle 64 MP

Périscope 48 MP (zoom optique 5X) Selfie 12 MP 10,5 MP Biométrie Face ID Lecteur d'empreintes digitales

Reconnaissance faciale Résistance à l'eau IP68 IP68 Stockage 256, 512 Go, 1 To 128, 256, 512 Go OS iOS 17 Android 14

7 ans de mises à jour Dimensions 159,9 x 77,7 x 8,25 mm

221g 150.5 x 70.8 x 8.9 mm

187 grammes MicroSD Non Non

Design : chacun a sa propre identité

Le design de l’iPhone n’a pas radicalement changé au cours de ces dernières années. En vous baladant dans la rue, vous arrivez probablement à reconnaître un iPhone au premier coup d’œil, et c’est ce qui fait la force d’Apple. Google a lui aussi opté pour la même stratégie depuis son Pixel 6, ses smartphones héritant année après année d’un design très similaire aux générations antérieures.

Cette année, Apple a opté pour un nouveau cadre en titane pour ses modèles Pro, ce qui a grandement réduit le poids des appareils. L’iPhone 15 Pro Max ne pèse plus que 221 grammes, mais cela ne lui permet pas de devenir plus léger que le Pixel 8 Pro, qui pèse lui seulement 213 grammes avec un cadre en aluminium. Pourtant, le Pixel 8 Pro est très légèrement plus imposant que l’iPhone 15 Pro Max, avec des dimensions de 162,6 mm x 76,5 mm x 8,7 mm, contre 159,9 x 76,7 x 8,25 mm chez Apple.

Si les deux smartphones sont protégés par du verre, ils n’utilisent pas le même. Le Pixel 8 Pro mise sur du Gorilla Glass Victus 2, tandis que l’iPhone 15 Pro Max a toujours droit au Ceramic Shield d’Apple, qui se montre un peu plus résistant. Les deux appareils sont certifiés IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Aucun smartphone ne se démarque vraiment dans cette catégorie. Le gagnant sera plutôt déterminé par vos goûts personnels. À la rédaction, on ne vous cache pas que nous avons une préférence pour le design du Pixel 8 Pro.

Écran : une dalle plus lumineuse chez Google

Les écrans utilisés par l’iPhone 15 Pro Max et le Pixel 8 Pro partagent beaucoup de points communs. Il s’agit de dalles OLED LTPO montant jusqu'à 120 Hz et descendant jusqu'à 1 Hz sur les deux smartphones, avec néanmoins une définition plus élevée sur le Pixel 8 Pro (1440 x 3120 pixels), contre 1290 x 2790 pixels chez Apple.

La grande différence entre les deux dalles est la luminosité légèrement supérieure sur l’écran du Pixel 8 Pro. Ce dernier peut monter jusqu’à 2400 nits en pic, contre « seulement » 2000 nits en pic. Au quotidien, vous ne remarquerez probablement pas une telle différence, car la luminosité maximale n'est atteinte que dans des conditions très particulières, comme le visionnage de certains contenus HDR en extérieur.

En haut de l’écran, on retrouve un petit poinçon chez Google et une grosse pilule chez Apple contenant les capteurs nécessaires à Face ID. L’immersion est donc légèrement moins bonne sur le smartphone d’Apple. Notons également que Google a abandonné l'écran incurvé des générations précédentes pour un écran plat, comme celui de l'iPhone. Si les deux dalles sont finalement presque identiques, Google a un léger avantage dans ce domaine.

Performances : l’iPhone reste le roi

Grâce à ses puces maison, Apple est historiquement le leader du marché des smartphones en ce qui concerne les performances. Avec sa nouvelle puce A17 Pro, la première de l'industrie gravée en 3 nm, l’iPhone 15 Pro Max atteint de nouveaux sommets, tant sur la partie CPU que GPU. Le smartphone est si puissant qu’Apple a annoncé que quelques jeux vidéo habituellement réservés aux consoles, tels qu’Assassin’s Creed Mirage ou encore Resident Evil Village, sortiraient dès la fin de l’année sur les modèles 15 Pro et 15 Pro Max.

De son côté, le Pixel 8 Pro mise sur une toute nouvelle puce Tensor G3. S’il s’agit d’une amélioration importante par rapport à la génération précédente, celle-ci est loin d’être capable de rivaliser avec les derniers processeurs d’Apple. Il utilise une configuration à 9 cœurs (1+4+4) avec un Cortex-X3 (2,91 GHz), quatre cœurs Cortex-A715 (2,37 GHz) et quatre cœurs Cortex-A510 (1,70 GHz). D’ailleurs, malgré son cœur supplémentaire, elle est même légèrement moins performante que le Snapdragon 8 Gen 2, qui équipe les meilleurs smartphones Android de 2023. Sur le célèbre benchmark Geekbench 6, la puce Tensor G3 du Pixel 8 Pro n'obtient qu'environ 1750 points sur un coeur, et 4450 points sur tous les coeurs. La puissance brute de l'iPhone 15 Pro Max est bien supérieure, avec des scores d'environ 2900 points et 7250 points, respectivement.

Apple remporte donc sans conteste cette catégorie. Néanmoins, rappelons tout de même qu’il s’agit de deux puces très haut de gamme. La différence de performances entre les deux au quotidien sera alors minime lors de l’utilisation « classique » de votre smartphone. Petit lot de consolation pour le Pixel 8 Pro : il est le seul à être compatible avec la nouvelle norme Wi-Fi 7, tandis que l’iPhone 15 Pro Max doit se contenter du Wi-Fi 6E.

Batterie : Apple est plus endurant

Grâce à l’intégration étroite entre le matériel et le logiciel de ses iPhone, Apple est toujours parvenu à proposer une autonomie très solide sur ses smartphones, et cela s’est de nouveau confirmé avec l’iPhone 15 Pro Max. Ce dernier profite d’une batterie de 4422 mAh, soit 101 mAh de plus que la génération précédente.

Il n’est pas le seul à voir la capacité de sa batterie augmenter, puisque le Pixel 8 Pro profite lui aussi d’une petite hausse. L’appareil est désormais alimenté par une batterie de 5050 mAh, soit 50 mAh supplémentaires. Malheureusement, cette petite hausse ne sera pas assez pour faire mieux que l’iPhone 15 Pro Max, qui est toujours le champion dans le domaine.

Pour compenser, le Pixel 8 Pro offre une recharge rapide filaire un peu plus rapide. Il peut compter cette fois-ci sur une puissance maximale de 30W, contre 20W sur l’iPhone 15 Pro Max. La recharge rapide sans fil est également un peu plus véloce, à 23W, contre 15W au maximum en passant par MagSafe sur les appareils de la Pomme. Les utilisateurs ayant souvent tendance à privilégier l’autonomie par rapport à la recharge rapide, le point revient ici à Apple.

Appareil photo : un match au sommet

La réputation d’Apple et de Google ne sont plus à faire en matière de performances photo, et les iPhone 15 Pro Max et Pixel 8 Pro ont tous les deux droits à des nouveautés du côté des caméras utilisées.

L’iPhone 15 Pro Max mise sur un capteur principal de 48 MP et un capteur ultra grand-angle de 12 MP, les mêmes que sur l’iPhone 14 Pro Max. Cependant, on retrouve un tout nouveau téléobjectif de 12 MP offrant un zoom optique 5X, quand il fallait auparavant se contenter d'un zoom 3X. L’iPhone devient donc un peu plus polyvalent, et rivalise désormais avec certains autres smartphones Android haut de gamme.

Le Pixel 8 Pro se dote, lui, d'un nouveau capteur principal GN2 de 50 MP, plus grand que celui de l’iPhone 15 Pro Max. On pourrait donc théoriquement s’attendre à de meilleurs clichés dans des conditions de basse luminosité. Il est épaulé par un nouveau capteur ultra grand-angle IMX787 de 64 MP plus grand, ainsi que d’un téléobjectif GM5 de 48 MP offrant un zoom optique 5X. Google change donc presque l’ensemble des capteurs à l’arrière de son smartphone haut de gamme, ce qui pourrait bien poser des problèmes à Apple.

Notons enfin que l’iPhone 15 Pro Max utilise un scanner LiDAR, quand le Pixel 8 Pro se contente d’un capteur ToF plus classique pour le calcul des distances. Les Pixel 7 Pro et iPhone 14 Pro Max étaient souvent compliqués à départager, mais cette année, c’est peut-être le Pixel 8 Pro qui aura un petit avantage, du moins sur le papier.

Logiciel : iOS 17 et Android 14, chacun ses préférences

Comme les années précédentes, il est toujours difficile de choisir entre iOS et Android. Les dernières versions, iOS 17 et Android 14, ont chacune ajouté des nouveautés aux systèmes d’exploitation d’Apple et Google, si bien que ceux-ci partagent aujourd’hui un grand nombre de fonctionnalités en commun.

Pour ce qui est du suivi logiciel, Google promet désormais un total de 7 ans de mises à jour, et s'aligne donc presque sur Apple dans ce domaine. Néanmoins, Apple a par le passé déjà déployé certaines mises à jour de sécurité sur ses smartphones près de 10 ans après leur sortie. Le suivi logiciel sera donc plus long chez la Pomme, ce qui vous laissera profiter des dernières fonctionnalités pendant plus longtemps.

Cependant, chacun a ses propres forces et faiblesses. D'un côté, Android, grâce à Google, vous donne plus de liberté, que ce soit sur la personnalisation de votre smartphone ou vos interactions avec d’autres appareils. D'un autre côté, l’intégration d’iOS dans l’écosystème du fabricant est toujours ce qui se fait de mieux. Votre choix dépendra donc de vos préférences personnelles et des autres appareils que vous possédez déjà, mais aussi des fonctionnalités propres aux deux OS qui pourraient vous intéresser.

Prix : le Pixel 8 Pro écrase l’iPhone 15 Pro Max, il est bien moins cher

À la surprise générale, iPhone a diminué le tarif de son iPhone 15 Pro Max cette année. La version de base est désormais dotée de 256 Go de stockage et vendue à 1479 euros, soit le même prix que l’iPhone 14 Pro Max précédent en 128 Go. Cela représente une baisse de 130 euros si on le compare au même modèle de la génération précédente.

De son côté, Google propose le Pixel 8 Pro à 1099 euros avec 128 Go de stockage. C’est donc 380 euros de moins que l’iPhone 15 Pro Max, une différence de prix conséquente. Malgré une hausse de tarif importante de 200 euros par rapport au Pixel 7 Pro, qui avait été commercialisé à « seulement » 899 euros, le Pixel 8 Pro reste bien en dessous du prix de son concurrent.

L’iPhone 15 Pro est aussi disponible en 512 Go de stockage, et même jusqu’à 1 To dans sa version la plus onéreuse. Le Pixel 8 Pro est lui aussi vendu en 256 Go et 512 Go, mais le plus intéressant, c’est que ces augmentations de stockage sont aussi bien moins chères que celles d’Apple.

Enfin, notons qu’on retrouve l’iPhone 15 Pro Max en 4 coloris : titane noir, titane blanc, titane bleu et titane naturel. Le Pixel 8 Pro, lui, ne bénéficie que de 3 coloris : Obsidian, Porcelain et Sky. Compte tenu de son prix largement inférieur à son concurrent, c’est le Pixel 8 qui l’emporte ici.

Conclusion

Vous l’aurez compris, avec son tarif plus intéressant et sa fiche technique qui n’est pas à la peine par rapport à celle de l’iPhone 15 Pro Max, c’est le Pixel 8 Pro qui se démarque le plus dans ce comparatif. Le smartphone de Google s’impose donc comme une alternative très solide aux smartphones de la Pomme, en particulier si vous recherchez un bon rapport qualité-prix.

Cependant, si vous êtes déjà ancrés dans l’écosystème d’Apple, c’est-à-dire si vous possédez un ordinateur Mac ou un autre appareil de la Pomme, opter pour l’iPhone 15 Pro Max pourrait être un meilleur choix. Celui-ci bénéficiera de fonctionnalités exclusives entre iOS et les autres produits d'Apple, dont notamment Continuity, qui permet par exemple de commencer une tâche sur votre iPhone et continuer à travailler instantanément sur la même tâche sur votre PC.