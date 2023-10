iOS vs Android : qui recevra le plus de mises à jour ?

Depuis des années maintenant, Android et iOS se livrent une guerre féroce pour savoir quel système d’exploitation est le plus performant, et surtout le plus durable. Alors qu’iOS avait toujours dominé le marché, Android n’a pas dit son dernier mot.

Apple est historiquement le champion des mises à jour. Ses iPhone sont les smartphones du marché qui reçoivent de nouvelles versions pendant le plus longtemps. Le suivi logiciel d’Apple est assuré pendant au moins 5 à 6 ans après la sortie des appareils, tandis que les smartphones Android devaient jusqu’à présent se contenter de 3 ou 4 ans seulement.

Cependant, Google vient de rebattre les cartes avec la sortie de ses nouveaux Pixel 8 et 8 Pro haut de gamme, qu’il a présentés lors d’une conférence hier après-midi. Alors que les appareils Pixel précédents ne recevaient de nouvelles versions Android que pendant 3 ans, Google a désormais plus que doublé la durée du suivi.

Lire également – iPhone 15 vs Pixel 8 : performances, photo, prix, quelles sont les différences ?

Les Pixel 8 de Google font mieux que tous les autres smartphones Android

Avec ses Pixel 8 et 8 Pro, Google promet désormais 7 ans de mises à jour. Il ne s’agit pas seulement de correctifs de sécurité, qui étaient auparavant déployés pendant 5 ans. On parle ici aussi de versions majeures d’Android et de Feature Drop, les nouvelles fonctionnalités déployées ponctuellement sur les derniers appareils de la société.

En passant de 3 ans de mises à jour Android à 7 ans, Google fait donc un énorme bond en avant en matière de suivi logiciel, et parvient désormais à faire mieux qu’Apple. Si l’on en croit l’historique d’Apple, l’iPhone 15 Pro devrait recevoir environ 6 ans de mises à jour, c’est-à-dire au moins jusqu’à iOS 23 en 2029.

Google offre donc un support logiciel plus long. L’entreprise annonce qu’elle mettra à jour son Pixel 8 jusqu’au mois d’octobre 2030, assez pour recevoir Android 21, du moins si Google décide de conserver le même calendrier de sortie que les années précédentes.

Cependant, si Google propose plus de nouvelles versions de son système d’exploitation, Apple devrait lui déployer davantage de mises à jour de sécurité. Récemment, l’iPhone 5s, qui était sorti il y a 10 ans en 2013, a reçu en début d’année un correctif de sécurité qui le protégeait d’une importante faille. Jamais un smartphone Android n’a reçu une mise à jour aussi longtemps après sa sortie.

Pour résumer, Android déploiera de nouvelles fonctionnalités sur les Pixel pendant plus longtemps, mais Apple, lui, assurera la sécurité de ses smartphones pendant une durée plus importante.

Qu’en est-il des autres smartphones Android ?

Les autres fabricants de smartphones Android sont désormais loin de proposer un support aussi long que Google. Xiaomi a bien allongé son suivi logiciel depuis la sortie récente du Xiaomi 13T en promettant 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité, mais ces promesses font désormais pâle figure par rapport à celles de Google.

De son côté, Samsung, qui était celui qui proposait jusqu’à présent le suivi logiciel le plus long, s’est engagé à mettre à jour ses smartphones haut de gamme avec de nouvelles versions d’Android pendant 4 ans. Le géant coréen propose aussi des patchs de sécurité pendant 5 ans, et cela de manière mensuelle.

Oppo et OnePlus font eux aussi partie des fabricants offrant 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité sur ses smartphones.

Le seul à prétendre pour l’instant à égaler Google en matière de suivi logiciel est Fairphone, le fabricant de smartphones écologiques et durables. Son Fairphone 2 a récemment reçu une mise à jour 7 ans après sa sortie, et la promesse d’un suivi logiciel aussi long a été renouvelée avec la sortie de son Fairphone 5 il y a quelques semaines maintenant.