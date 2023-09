iPad Pro : jusqu’à 4 To de stockage dans la prochaine tablette OLED d’Apple ?

Un leaker coréen au bilan mitigé laisse entendre que le premier iPad Pro OLED, dont le lancement est prévu au début de l'année 2024, sera disponible avec un niveau de stockage de 4 To.

Selon “yeux1122” sur le blog coréen Naver, Apple va doubler la capacité de stockage des modèles iPad Pro de nouvelle génération par rapport à ses iPad Pro actuels de 11 pouces et 12,9 pouces, qui plafonnent tous deux à 2 To de stockage. Si c’est bien assez pour la plupart des utilisateurs, certains seront ravis de voir Apple augmenter le stockage maximal sur ses tablettes.

Pour rappel, l'iPad Pro devrait faire l'objet d'une refonte au début de l'année 2024, le principal changement étant l'inclusion d'un écran OLED au lieu d’une dalle miniLED sur le modèle le plus grand. Si cette nouvelle fuite s’avère exacte, Apple préparerait donc deux changements importants sur cette génération.

L’iPad pourrait profiter de 4 To de stockage, un record

Apple avait d'abord proposé une option de stockage de 2 To avec l'ancien iPad Pro de cinquième génération, ce qui avait ravi les utilisateurs les plus exigeants. Les modèles actuels d'iPad Pro de sixième génération prennent notamment en charge l'enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 30 images par seconde, et cette fonctionnalité est assez gourmande en ce qui concerne le stockage.

D’ailleurs, l’augmentation du stockage maximal à 4 To entraînerait probablement un autre changement. Si Apple venait vraiment à procéder à cette modification, elle augmenterait probablement aussi le stockage de base à 256 Go pour maintenir cinq catégories de capacité, ce qui rendrait tous les modèles de septième génération capables d'enregistrer ProRes en 4K à 30 images par seconde. Pour rappel, comme sur les iPhone 13 Pro et 14 Pro, il n’est pas possible d’utiliser la fonctionnalité sur les modèles équipés de seulement 128 Go de stockage.

Il reste maintenant à savoir à quel prix pourrait arriver cette nouvelle version avec 4 To de stockage. Il faut déjà débourser pas moins de 2849 euros pour la dernière tablette avec 2 To de stockage, ce qui signifie qu’un nouveau modèle devrait facilement dépasser les 3000 euros.