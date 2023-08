L’iPhone 15 Pro ne profitera pas de ces 2 nouveautés, réservées à la génération suivante

Les iPhone 15 Pro arriveront dès le mois prochain, et avec eux, tout un lot de nouvelles fonctionnalités. On sait même déjà ce qu’il faut attendre de la génération suivante en 2024, l’iPhone 16 Pro.

La série iPhone 15 n'a même pas encore été annoncée que les rumeurs concernant l'iPhone 16 s'accumulent déjà. Nos confrères de MacRumors ont mis en lumière une note de Jeff Pu, un analyste technique de Haitong International Securities, qui est connu pour avoir déjà dévoilé en avance des changements concernant les prochains iPhone.

Cette fois-ci, l’analyste annonce déjà ce que l’on peut attendre pour la génération iPhone 16 de l’année prochaine, et en particulier sur les iPhone 16 Pro. Au programme, deux changements majeurs, qui concernent tous deux la partie matérielle des smartphones.

Du Wi-Fi 7 et une nouvelle caméra pour l’iPhone 16 Pro

L'iPhone 14 a été lancé avec le Wi-Fi 6 et non le Wi-Fi 6E, mais depuis, Apple a apporté la prise en charge du Wi-Fi 6E à l'iPad Pro, au MacBook Pro et au Mac mini, et devrait l'apporter à la gamme iPhone 15 le mois prochain. Cependant, comme l’annonce également Jeff Pu, il faudrait s’attendre à ce que le Wi-Fi 7 n’arrive pas sur les smartphones d’Apple avant l’iPhone 16 Pro en 2024. Pourtant, plusieurs fabricants de smartphones Android ont déjà commencé à rendre leurs appareils compatibles.

La norme Wi-Fi 7 prendra en charge la transmission de données sur les bandes de 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Cela permettra non seulement d'accélérer les vitesses de chargement et de téléchargement, mais aussi de réduire le temps de latence pour une connexion sécurisée et stable. En termes de vitesse de transfert de données, le Wi-Fi 7 offrira jusqu'à 40 Gbps.

L'iPhone 14 Pro est équipé d'un appareil photo grand angle de 48 mégapixels, qui utilise la technique du pixel-binning pour produire des photos d'une grande clarté, et une caméra similaire pourrait également être adoptée pour le capteur ultra grand-angle sur l’iPhone 16 Pro, toujours selon les informations de Jeff Pu. Cela permettra de capturer des clichés en ultra grand-angle avec toujours plus de détails, sans forcément sacrifier la qualité générale de la photo.