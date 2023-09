iPhone 15 : les coques tissées “FineWoven” dévoilent toutes leurs couleurs, fini le cuir

Les dernières rumeurs concernant les coques des futurs iPhone 15 semblent se confirmer. Plus de cuir, mais une finition tissée avec 10 couleurs différentes au lancement.



Plus que 9 jours avant la présentation officielle des iPhone 15 par Apple. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas la fiche technique des smartphones qui nous intéresse ici, mais les coques de protection qui seront proposées avec. Il y a quelques jours, on apprenait que le constructeur abandonnerait les étuis en cuir au profit d'une matière différente. Pour le moment, il n'y a pas de précision sur le matériau utilisé. Une nouvelle fuite dévoile cependant ce qui pourrait être le nom de la gamme de coques : FineWoven. La traduction littérale donnerait “tissé fin”.

Les iPhone 15 devraient donc recevoir des étuis en “éco-fibres” dont les bordures seraient renforcées par du silicone “un peu plus foncé” que la coque. Toutes les couleurs disponibles ont été dévoilées. Au lieu des 5 attendues, elles seront 10 si la rumeur se confirme : noir, mûre, taupe, evergreen (littéralement “à feuilles persistantes”), bleu Pacifique, glycine, blanc antique, jaune beurre, orange et rose.

Le choix sera visiblement au rendez-vous pour habiller votre iPhone 15 comme vous le souhaitez, surtout que vous pourrez y ajouter les câbles USB-C assortis. Kosutami, à l'origine de la fuite, précise qu'Apple prévoirait aussi de sortir un nouveau bracelet pour l'Apple Watch dans le même matériau que les nouvelles coques. Il comprendrait un système d'attache magnétique et serait mis en vente à 99 $.

En partant du principe que la marque à la pomme arrête la production d'étui de protection en cuir, on ne sait pas encore ce qui a motivé un tel choix. L'argument mis en avant sera sûrement le souci de proposer un produit plus respectueux de l'environnement. Mais on peut également imaginer qu'il s'agit de baisser les coûts de production des coques. La vérité se situera probablement entre les deux. Plus qu'à patienter jusqu'au 12 septembre pour avoir la réponse.

All colors of iPhone 15 Eco-fiber Leather Case with MagSafe

And this material also used for new Watch band.#Apple #AppleEvent #iPhone15

Also, this type of case has rubber-wrapped bezels, and it’s little darker than main color@URedditor pic.twitter.com/l9kSjxpwuk

— Kosutami (@KosutamiSan) September 3, 2023