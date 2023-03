iPhone 15 Pro : Apple pourrait totalement changer les boutons de son smartphone

Les iPhone 15 Pro pourraient bien avoir droit à un changement de taille en ce qui concerne les boutons situés sur les tranches des smartphones, si l’on en croit de nouveaux rapports basés sur les fichiers CADs.

Le mois dernier, 9to5Mac avait été en mesure de dévoiler le design des prochains iPhone 15 Pro d’Apple, qui n’arriveront qu’au mois de septembre prochain, et on en sait désormais plus au sujet des boutons. Si l’on savait déjà que les smartphones allaient abandonner les boutons physiques pour des boutons capacitifs, le géant américain prévoit également de modifier leur forme.

En effet, les rendus basés sur les fichiers CADs nous laissaient apercevoir des boutons assez différents des générations précédentes. Apple souhaiterait notamment réduire le nombre de boutons sur les tranches en fusionnant les deux boutons de volume.

Les boutons de volume ne feront plus qu’un dans l’iPhone 15 Pro

9to5Mac annonce désormais qu’Apple compte unifier les boutons de volume sur son iPhone 15 Pro. Plutôt que d’avoir accès à deux boutons séparés pour augmenter au diminuer le volume, Apple aurait choisi de n’utiliser qu’un seul bouton, comme sur la plupart des smartphones Android.

Il suffira donc d’appuyer en haut du bouton pour augmenter le son, et en bas pour le baisser. Cependant, puisqu’il s’agit de boutons capacitifs, ceux-ci vont bien rester en place, aucune partie ne devrait bouger. Le smartphone se chargera d’identifier intelligemment vos pressions.

En plus du bouton de volume, Apple devrait également mettre fin à son interrupteur physique pour mettre le smartphone en silencieux. Ce bouton, qu’il était jusqu’à présent possible de basculer d’avant en arrière, va devenir un simple « bouton de type pression », ce qui suggère que le bouton sera également capacitif et que les utilisateurs devront le presser de force pour mettre le téléphone en mode silencieux.

Il reste à voir comment Apple compte identifier les pressions avec précisions, et on espère que ce système sera tout aussi fiable que des boutons physiques. L’avantage, c’est que l’iPhone 15 Pro disposera de moins de parties amovibles, ce qui réduit le risque d’usure. Nous vous tiendrons évidemment au courant lorsque nous en saurons davantage à ce sujet.