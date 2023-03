iPhone 15 Pro : des rendus nous donnent un meilleur aperçu des nouveaux boutons du smartphone

La production des iPhone 15 a débuté il y a maintenant quelque temps, et nous en savons déjà un peu plus au niveau du design des iPhone 15 Pro, et en particulier à quoi vont ressembler ses nouveaux boutons sur les tranches.

Au début de l’année, nous apprenions qu’Apple songeait à se passer de boutons physiques sur ses prochains smartphones haut de gamme, au profit de boutons capacitifs. Ces changements avaient été aperçus pour la première fois lorsque des rendus basés sur des fichiers CAD de l’iPhone 15 Pro avaient été dévoilés.

Depuis, d’autres rapports avaient précisé les changements qu’allait apporter Apple aux boutons de son appareil. Comme sur les smartphones Android, Apple aurait par exemple choisi de n’utiliser qu’un seul bouton pour le volume, et se préparait également à modifier l’interrupteur pour mettre l’iPhone en silencieux.

Voici à quoi vont ressembler les boutons de l’iPhone 15 Pro

De nouveaux rendus en provenance de Chine viennent de dévoiler la tranche de l’iPhone 15 Pro, sur laquelle on peut apercevoir tous les nouveaux boutons du smartphone. Sur le côté gauche de l’appareil, Apple va tout d’abord apporter un gros changement à ses boutons de volume, comme dit plus haut.

En effet, plutôt que d’avoir accès à deux boutons séparés pour augmenter au diminuer le volume, Apple aurait choisi de n’utiliser qu’un seul bouton. Il suffira donc d’appuyer en haut du bouton pour augmenter le son, et en bas pour le baisser.

Apple va également changer son interrupteur physique pour mettre le smartphone en silencieux, ce petit bouton qu’il était possible de basculer d’avant en arrière. Celui-ci va devenir un simple bouton de type « pression », comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus. On imagine que le nouveau bouton n’aura pas qu’une seule fonctionnalité, et qu’il sera par exemple possible de le maintenir appuyé pour réaliser une autre action.

Ces nouveaux boutons ne devraient pas être appréciés par tous les utilisateurs de l’iPhone, mais ils ont un avantage de taille : ils réduisent le nombre de parties amovibles, ce qui réduit le risque d’usure. Les iPhone devraient donc être légèrement plus durables, un point sur lequel Apple insiste beaucoup depuis de nombreuses années.