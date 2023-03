iPhone 15 Pro Max : de nouveaux détails sur le zoom photo

La sortie de l’iPhone 15 Pro Max n’est pas attendue avant septembre prochain, mais Apple a déjà commencé à produire quelques modèles pour ses tests internes. On sait déjà qui lui fourni des capteurs périscopiques, et surtout à que prix.

Une des nouveautés principales de l’iPhone 15 Pro Max sera la nouvelle lentille périscope à l’arrière, qui « plie » la lumière afin de zoomer plus loin, contrairement à un simple téléobjectif traditionnel. Cette technologie est utilisée depuis de nombreuses années maintenant sur les smartphones Android, et il faudra finalement attendre fin 2023 avant de voir Apple l’utiliser sur ses smartphones haut de gamme.

On rappelle d’ailleurs que seul le modèle Pro Max en profitera, le modèle Pro étant probablement trop petit pour accueillir ce capteur encombrant. On s’attendait à ce que le capteur périscope provienne de chez LG, mais Apple a choisi un autre fournisseur taiwanais : Largan.

Le capteur photo périscopique ne coûte que 4 dollars à Apple

D’après un nouveau rapport de Apple ne paierait que 4 dollars au fournisseur Largan pour les lentilles, une somme qui laisse à peine une marge de profit au fournisseur. Comme d’habitude, le géant américain se lance dans des négociations très fermes avec ses fournisseurs pour réduire au maximum le coût de production de ses iPhone, ce lui qui permet ainsi d’augmenter ses marges.

En vendant son capteur périscopique à 4 dollars, contre environ 5 dollars aux autres fabricants de smartphones, Largan ne serait pas en mesure de dégager un bénéfice sur ce contrat. Cependant, cet accord serait surtout bénéfique pour l’image de l’entreprise, qui fournirait alors un composant clé pour l’un des smartphones qui se vendra le mieux au cours de l’année suivante. Pour rappel, Counterpoint dévoilait il y a quelques semaines les 10 smartphones les plus populaires de 2022, et parmi eux, on retrouvait pas moins de 8 modèles d’iPhone différents.

À l’avenir, Kuo pense que les deux modèles d'iPhone 16 Pro en 2024 utiliseront la même lentille périscopique ou une lentille similaire à celle utilisée dans l'iPhone 15 Pro Max, Apple poursuivant sa tendance à différencier les modèles standard et Pro en réservant certaines caractéristiques matérielles haut de gamme à ces derniers.