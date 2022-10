iPhone 15 : prise USB-C pour tout le monde et téléobjectif périscope pour le Pro Max, enfin

Les rumeurs vont déjà bon train concernant les iPhone 15 qui sortiront l’année prochaine. Un cabinet d’experts renommé s’est avancé à prédire les changements qu’Apple pourrait apporter à sa prochaine génération de smartphones.

Selon le cabinet d’analyses TrendForce, sans surprise, la future gamme d’iPhone 15 sera composée de quatre modèles. Seuls les modèles les plus onéreux, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, si la nomenclature ne change pas entre temps, seront dotés d’un processeur A17 Bionic et de 8 Go de RAM, tandis que les modèles de base disposeront de l’A16 pour 6 Go de mémoire vive.

Les effets de la directive européenne concernant les chargeurs universels commenceront à se faire sentir, puisque les nouveaux iPhone 15 arboreront enfin une prise USB-C. Ces modèles seront-ils propres à l’Union européenne ? Nul ne le sait encore, mais il serait étonnant qu’Apple propose deux produits différents pour le même modèle. Cela augmenterait son coût de production, et réduirait donc d'autant les bénéfices de la marque à la pomme.

En 2023, les iPhone 15 Pro disposeront d'un périscope avec zoom optique surpuissant

À en croire les analystes taiwanais, les possesseurs des modèles Pro seront particulièrement choyés au rayon photo : l’iPhone 15 Pro Max intégrera enfin le très attendu téléobjectif périscope et disposera donc d’un zoom optique 10x. L’objectif principal sera constitué de pas moins de 8 lentilles, une de plus que sur l’iPhone 14 Pro. Apple fera encore confiance à Qualcomm pour ce qui concerne le modem 5G, sachant que la compagnie a l’intention d’utiliser son propre circuit au plus tôt.

Il se dit que les ventes d’iPhone 14 sont moins fortes que prévues. La faute à des modèles abordables qui n’arrivent pas à se démarquer des modèles Pro et Pro Max certes plus onéreux, mais plus riches en fonctionnalités. La situation est si morose que la firme de Cupertino a carrément cessé de produire les iPhone 14 et iPhone 14 Plus. La rumeur court cependant que de façon paradoxale, les profits sont en hausse pour Apple. L’augmentation du prix des services et des appareils de la marque à la pomme y sont-ils pour quelque chose ? Nous en saurons plus lorsque la compagnie annoncera ses résultats financiers, dans la semaine très probablement.