iPhone 15 : Apple devrait augmenter les prix de tous les smartphones cette année

Mauvaise nouvelle, les fans d’Apple devront peut-être dépenser un peu plus d’argent que prévu lorsque les très attendus iPhone 15 arriveront sur le marché en septembre prochain.

Selon une note du célèbre analyste Dan Ives de chez Wedbush, obtenue par la publication financière Barron's, le géant de la technologie aurait l'intention d'augmenter le prix de sa prochaine gamme d'iPhone 15. Ives, connu pour ses prédictions précises concernant les ajustements de prix de l'iPhone, a indiqué lors d'une intervention sur CNBC qu'il s'attendait à ce que les prix de vente moyens augmentent avec le lancement des nouveaux modèles en septembre.

L’année dernière, la stratégie de tarification de l'iPhone 14 avait connu des variations selon les régions. Apple a ajusté les prix internationaux en fonction des fluctuations monétaires, ce qui a entraîné une hausse des coûts dans certains pays, dont notamment en France. En revanche, les prix sont restés stables aux États-Unis et en Chine.

Les prix des iPhone pourraient augmenter en 2023

Si Apple venait à augmenter ses prix aux États-Unis, il s’agirait donc d’une première depuis 2017. Une hausse outre-Atlantique conduirait inévitablement à une augmentation des tarifs chez nous, faisant ainsi s’envoler les prix des smartphones. Pour rappel, les iPhone 14 sont disponibles à partir de 1019 euros, et le modèle Pro Max avec 1 To de stockage culmine à 2129 euros.

Concernant l’augmentation de prix attendue, Ives annonce qu’Apple pourrait augmenter les prix des modèles haut de gamme iPhone 15 Pro de près de 200 dollars. En cause, on peut notamment citer l’utilisation d’une puce A17 gravée en 3 nm par TSMC. Les wafers de puces produits par l’entreprise ont vu leurs tarifs s’envoler par rapport à la génération précédente, et cela pourrait se répercuter sur les prix finaux des appareils.

Ives prévoit qu'Apple expédiera entre 235 et 240 millions d'unités de l'iPhone 15 en 2023. Même si les prix augmentent en moyenne de 100 dollars par unité, cela se traduirait déjà par un revenu supplémentaire de 23,5 milliards de dollars pour l'entreprise.

Ives s'est également montré optimiste quant au segment des services d'Apple, qui, selon lui, permet à la société de se démarquer de ses concurrents. Il prévoit que la valorisation d'Apple, qui s'élève actuellement à 2850 milliards de dollars, pourrait atteindre 3500 à 4000 milliards de dollars au cours des 18 à 24 prochains mois.