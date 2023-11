iPhone 15 : quels appareils pouvez-vous connecter au smartphone en USB-C ?

Grâce aux pressions de l’Europe, votre iPhone 15 est équipé d’un tout nouveau port USB-C, et est désormais compatible avec un grand nombre d’appareils. Alors, à quoi peut bien servir cette nouvelle connectique ? On vous donne quelques exemples.

Avec ses iPhone 15, Apple est enfin passé à l’USB-C, abandonnant ainsi l’ancien port propriétaire Lightning et ses inconvénients. Cette transformation ne se contente pas de rationaliser l'expérience de charge, mais ouvre une pléthore de possibilités pour connecter divers accessoires et périphériques.

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, en particulier, passent à la vitesse supérieure grâce à l'USB-3, qui permet un transfert de données rapide pouvant atteindre 10 Gbps, tandis qu’il faut se contenter d’une connectique USB 2.0 limitée à 480 Mbps sur les modèles 15 et 15 Plus. C'est une différence considérable si vous envisagez de transférer une quantité importante de données, mais aussi si vous comptiez connecter certains appareils aux smartphones. Voici quelques appareils que vous pouvez connecter aux iPhone 15.

L’USB-C apporte la recharge universelle

Grâce à l'USB-C, vous pouvez désormais utiliser un seul câble pour charger toute une série d'appareils Apple. Les iPad, les Mac, l'Apple TV et même les derniers AirPods Pro avec un étui de charge USB-C sont tous compatibles. L'interopérabilité de l'USB-C ne se limite pas aux offres d'Apple ; vous pouvez utiliser n'importe quel câble de charge USB-C ou accessoire disponible sur le marché.

Pour une vitesse de charge optimale, il est recommandé d'utiliser un adaptateur de 20 ou 30 watts. Toutefois, l'iPhone 15 s'accommode gracieusement d'adaptateurs secteur de puissance supérieure, en gérant automatiquement le flux d'énergie reçu.

Chargez d'autres appareils avec la batterie de l'iPhone 15

La capacité de charge USB-C de l'iPhone 15 va au-delà de la recharge du smartphone. Vous pouvez désormais utiliser votre iPhone pour recharger d'autres accessoires. Cette fonction transforme votre iPhone en véritable batterie externe, offrant une solution de secours pour recharger des appareils comme les AirPods ou même un autre iPhone. Cependant, comme l’ont montré des tests, en connectant votre iPhone à un smartphone Android, vous ne pourrez pas utiliser la fonction de transfert de fichiers.

Branchez des écrans externes

Avec l'USB-C sur l'iPhone 15, la connexion à des écrans externes devient enfin plus pratique. La prise en charge DisplayPort est intégrée au port USB-C de tous les modèles d'iPhone 15, ce qui signifie que les appareils peuvent émettre des vidéos à une fréquence pouvant atteindre 4K/60Hz de manière native vers un écran externe ou un téléviseur. Sur les iPhone précédents dotés d'un port Lightning, la mise en miroir vidéo est limitée à 1080p avec les adaptateurs Lightning vers HDMI ou Lightning vers VGA d'Apple.

Un câble USB-C vers HDMI ou Displayport vous permet désormais d'afficher l'écran de votre iPhone sur un téléviseur ou un écran d’ordinateur. Qu'il s'agisse de partager un film, d'afficher des photos ou de faire une présentation, cela devrait vous simplifier la vie. Evidemment, on rappelle que pour connecter votre iPhone à des écrans haute définition, vous devez impérativement utiliser un câble USB-C prenant en charge l'USB 3.1 ou une version ultérieure, ou bien un câble Thunderbolt 4.

Apple envisage aussi l'iPhone comme une console de jeu portable. Associé à une manette de jeu Xbox ou PlayStation et connecté à un téléviseur à l'aide de l'adaptateur Apple USB-C Digital AV, l'iPhone 15 Pro se transforme en console de jeu, grâce aux capacités de la puce A17 Pro. Pour rappel, Resident Evil Village et Resident Evil 4 sont déjà disponibles, et l’appareil devrait bientôt accueillir Assassin’s Creed Mirage.

Étendez votre stockage local avec des disques durs USB-C et des cartes SD

L’iPhone 15 a aussi la possibilité d’accueillir des disques durs USB-C et des lecteurs de cartes SD, de quoi parcourir les fichiers stockés rapidement via l’application Fichiers. C’est pratique si vous voyagez avec un appareil photo, et que vous souhaitez importer les clichés directement de la carte SD de l’appareil vers votre iPhone pour les éditer.

Pour les vidéastes, l'app Caméra des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max prennent en charge l'enregistrement de vidéos ProRes 4K à 60 FPS directement sur un support de stockage USB-3.

Connectez des claviers et même un câble Ethernet

Pour les situations où la connectivité sans fil ne suffit pas, l'USB-C prend en charge une gamme d'accessoires de base sans nécessiter de configurations supplémentaires. La fonctionnalité plug-and-play permet de connecter un clavier ou d'enregistrer de l’audio avec un microphone USB-C.

Besoin d'une connexion Internet câblée ? Un adaptateur USB-C vers Ethernet peut également être utilisé, de quoi booster votre connexion Internet et réduire la latence, pratique si vous jouez à des jeux vidéo en ligne sur votre iPhone.

Branchez des écouteurs ou casques filaires sur le téléphone

Avec la disparition de la prise casque, l'utilisation d'écouteurs filaires avec l'iPhone est devenue peu pratique. L'USB-C résout ce problème en prenant en charge tous les écouteurs USB-C, y compris les nouveaux EarPods USB-C d'Apple. La plupart des casques haut de gamme peuvent être connectés avec des adaptateurs en USB-C, si vous êtes allergiques au Bluetooth.

Connectez des hubs pour accéder à une plus grande variété de connectiques

La flexibilité de l'USB-C permet aux données et à l'alimentation de transiter par le même port, ce qui permet de connecter le smartphone à des hubs multiports. Ces hubs, équipés de diverses options d'E/S (entrée/sortie, vous permettent de rendre votre iPhone beaucoup plus polyvalent. L'iPhone alimente le hub à hauteur de 4,5 watts. Pour rappel, le Lightning plafonnait à peine à 0,3W. Cependant, notez que des sources d'alimentation externes peuvent être nécessaires en cas d'utilisation avec un iPad ou un Mac.