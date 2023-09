iPhone 15 : branchez-le à un smartphone Android en USB-C et voici ce qui se passe

Maintenant que les iPhone sont enfin passés à l'USB-C, c'est le moment de les brancher à tout un tas d'appareils pour voir ce qui arrive. Commençons par le plus évident : un smartphone Android. Le résultat n'est pas tout à fait celui que l'on attendait.

Parmi toutes les nouveautés qu'apportent les iPhone 15, l'une d'elle a fait couler beaucoup d'encre. Elle est pourtant un standard chez Android depuis de nombreuses années : le port USB-C bien sûr. Le changement est notable, d'autant que celui des iPhone 15 n'est pas un connecteur comme les autres. Il ouvre tout de même la voie à pas mal de possibilités, comme recharger ses AirPods ou son Apple Watch avec un smartphone Apple.

Mais il y a une liaison évidente que l'on a envie de tester immédiatement. Vous y penser sûrement aussi : connecter un iPhone 15 et un mobile Android en USB-C. C'est désormais très facile puisqu'il n'y a plus besoin d'un adaptateur quelconque. L'équipe de la chaîne YouTube PetaPixel a fait l'expérience dans une courte vidéo. D'après leur discours, on sait juste qu'ils possèdent un iPhone 15, pas Plus ou Pro, et un Google Pixel sans précision du modèle. On suppose tout de même qu'il s'agit du Pixel 7 ou du Pixel 7 Pro. Les spécificités du câble ne sont pas données non plus.

Que se passe-t-il quand on branche un iPhone 15 à un smartphone Android en USB-C ?

On le voit dans la vidéo, sitôt les deux appareils branchés l'un à l'autre, le Pixel commence à se charger avec l'énergie de l'iPhone 15. Le comportement change ensuite de camp puisqu'en débranchant et rebranchant le câble, c'est le mobile d'Apple qui finalement charge grâce au téléphone Android. Le choix de la priorité n'est pas clair et les deux youtubeurs ne poussent pas l'expérience plus loin.

Ensuite, comme on pouvait s'y attendre, le transfert de fichiers entre les deux appareils est impossible. Chacun n'apparaît pas dans la liste des destinataires de l'autre. Il faudra attendre des tests plus exhaustifs pour savoir s'il y a une logique derrière les phénomènes observés et s'il est possible d'influer dessus, que ce soit en fonction des modèles de mobiles ou bien des câbles USB-C utilisés.