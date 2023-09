Les iPhone 15 et 15 Plus sont officiels, voici les nouveaux smartphones proposés par Apple

Apple a présenté ses nouveaux produits vedettes, les iPhone 15. Comme prévu, la compagnie en propose quatre versions. Les plus abordables sont les iPhone 15 et 15 Plus qui accueillent de nombreuses nouveautés sans pour autant subir de hausse de prix. Mieux encore, les tarifs baissent !

Ils sont arrivés, tous frais, tous chauds ! Apple a finalement présenté les iPhone 15. Ils succèdent à une série à l’histoire mouvementée, c’est sans doute la raison pour laquelle la firme de Cupertino place de grands espoirs en eux. Pour vous donner une idée de l’engouement que risque de susciter cette nouvelle gamme, sachez que certains Apple Store se préparent à une affluence massive depuis déjà un an ! Revenons en détail sur les nouveaux appareils qui nous ont été présentés.

Comme prévu les iPhone 15 et 15 Plus se voient dotés d’un processeur ultra-performant hérité des flagships de l’année dernière : l’Apple Silicon A16 Bionic sous architecture ARM contenant six cœurs 64 bits (deux cœurs haute performance « Everest » cadencés à 3,46 GHz, et quatre cœurs efficients « Sawtooth » à 2,02 GHz).

Ils héritent également d’une fonction très prisée des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max : la Dynamic Island. L’encoche qui s’adapte en fonction des usages est désormais disponible sur tous les iPhone. Autre emprunt aux aînés, le capteur prhoto principal de 48 MP ouvrant à f/1.6 pour une longueur focale de 26 mm qui permet également de shooter en mode téléobjectif avec un zoom x2.

Apple annonce également le lancement de services qui aident la firme de Cupertino à renforcer son offre en matière de services de sécurité et de santé. En plus des appels d'urgence par satellite et de Find My par satellite, le service Road Side Assistance via satellite permettra de contacter une entreprise de dépannage dans les zones blanches , où la couverture réseau est mauvaise. Le géant de la technologie s'est associé à la compagnie leader du dépannage aux Etats Unis, et offre une assistance gratuite pendant 2 ans. Qu'en serat-il en France ? Cela reste encore à voir.

Des iPhone de base qui héritent du meilleur de l’iPhone 14 Pro, des iPhone 15 Pro encore plus chers

Une autre révolution touche tous les appareils de la série : la prise Lightning est remplacée par un port USB-C agrémenté de la technologie MagSafe. Au titre des changements plus subtiles, on notera des bordures arrondies et moins tranchantes à l'arrière de tous les iPhone 15.

Le châssis des iPhone 15 et 15 Plus est composé d'aluminium et Apple annonce que les iPhone 15 et 15 Plus ne connaitront pas d'augmentation. Ils devraient être proposés à des prix légèrement inférieurs à leurs devancier. Voici donc leurs tarifs prévus en France :

iPhone 15 : à partir de 969 euros

iPhone 15 Plus : à partir de 1119 euros

Les iPhone 15 et 15 Plus sont proposés dans les coloris Noir, Bleu, Vert, Jaune et Rose, et ils seront disponibles dès le 15 septembre en précommande, et le 22 septembre en boutiques.