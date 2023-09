L’iPhone mini disparaît en catimini, Apple jette l’éponge

Apple est sur le point de mettre définitivement fin à la vente de ses iPhone haut de gamme les plus petits. Selon les informations de Bloomberg, Apple devrait bien définitivement mettre un terme à cette série.

Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, vient de dévoiler qu’Apple prévoirait de retirer son iPhone 13 mini de la vente dès demain, après la keynote dédiée aux nouveaux iPhone 15. Avec les iPhone 12 et 13, Apple avait commercialisé un modèle « mini » plus petit que les autres, mais ceux-ci n’avaient pas rencontré le succès escompté.

En effet, les ventes des modèles mini se trouvaient très en dessous des attentes d’Apple. Pourtant, ces dernières années, de nombreux internautes s’étaient plaints de voir les smartphones devenir de plus en plus grands. Par conséquent, Apple avait choisi l’année dernière de remplacer cette version « mini » par un modèle 14 « Plus », plus grand. Cependant, celui-ci n’a pas non plus rencontré un franc succès.

L’iPhone 13 mini va disparaître du site d’Apple

Alors qu’Apple commercialisait toujours son iPhone 13 mini sur son site officiel, à un tarif de 809 euros, celui-ci devrait disparaître dès demain, après le lancement des iPhone 15. Ceux-ci auront donc été vendus pendant deux ans. Il ne devrait d’ailleurs pas être le seul à quitter le site officiel, puisqu’on s’attend également à ce que l’iPhone 12 quitte les rangs.

D’après les informations de Mark Gurman, les stocks d’iPhone 13 mini sont presque épuisés, donc il n’est pas étonnant de voir le géant américain les retirer de la vente. Dès demain, ils ne seront donc plus commercialisés directement par Apple, que ce soit dans ses boutiques ou bien sur son site officiel.

Néanmoins, pour ceux qui recherchent toujours l’appareil, il sera comme d’habitude possible de le retrouver pendant encore un certain temps chez certains revendeurs. Ceux qui souhaitent un iPhone haut de gamme à petit prix devront donc désormais passer par un vendeur tiers, ou bien opter pour l’indémodable iPhone 13, dont les ventes ont sont toujours très élevées à l’heure actuelle. À la sortie des iPhone 15, celui-ci devrait profiter d’une nouvelle réduction de son tarif, ce qui pourrait bien le rendre intéressant pour les fans d’Apple aux budgets les plus serrés.