iPhone 15 : le port USB-C pourrait convaincre de nombreux utilisateurs Android de changer de bord

Apple pourrait bien lever le dernier obstacle pour convaincre les utilisateurs Android de succomber à son iPhone 15. En effet, selon un récent sondage, l’arrivée prochaine de l’USB-C sur les smartphones de la marque, imposée par l’Union européenne, fait déjà flancher les convictions de nombreux adeptes de son rival. Ils sont désormais 44 % à se dire intéressés.

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la sortie de l’iPhone 15, qui sera présenté au grand public le 12 septembre prochain. La tension monte donc du côté des aficionados d’Apple, et l’on pourrait croire que les autres regardent la chose avec indifférence. Mais ce serait faire une grave erreur : en effet, ils sont nombreux du côté d’Android à attendre avec intérêt la présentation du prochain smartphone premium de la marque à la pomme.

C’est ce que révèle un récent sondage mené par le site SellCell, qui a interrogé 1000 propriétaires d’iPhone et 1000 de smartphones Android. L’étude souligne ainsi une raison principale pour ce regain d’intérêt : l’arrivée de l’USB-C. Ils sont notamment 44 % du côté Android à avouer qu’ils considèrent désormais l’achat d’un iPhone 15. Chez les détenteurs d’iPhone, ils sont 63 % à prévoir d’acheter le nouveau modèle.

L’USB-C sur l’iPhone 15 est un argument de taille pour les utilisateurs Android

Si beaucoup d’entre eux se passeront donc de cette génération, ils sont tout de même 38 % à admettre que ce changement est le bienvenu dans la gamme de smartphones d’Apple. On les comprend, cette nouveauté a tout d’une révolution : un chargeur enfin universel entre tous les appareils, qui plus est (en théorie) plus rapide aussi bien pour la recharge que pour le transfert de données, il y a de quoi se montrer enthousiaste quand on a toujours connu le Lightning.

Les utilisateurs Android, pour qui cette nouveauté n’est pas suffisante, sont d’ailleurs bons joueurs : ils sont près de 38 % à se dire heureux de ce changement à venir. Le reste des utilisateurs sont assez taquins, puisqu’une petite partie souligne que l’USB-C ne les intéresse pas… simplement parce qu’ils préfèrent la recharge sans fil. C’est un argument comme un autre.