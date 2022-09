iPhone 14 Pro : l’appareil photo devient fou sur Instagram, TikTok ou Snapchat

Alors que les clients ayant précommandé les nouveaux iPhone 14 Pro et Pro Max ont pu profiter de leur smartphone depuis quelques jours déjà, les utilisateurs ont remarqué que l’appareil photo ne fonctionnait pas correctement sur les applications tierces telles qu’Instagram.

Plusieurs jours après la sortie officielle des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, les premiers utilisateurs ont déjà découvert un bug plutôt important, puisqu’il empêche les smartphones d’enregistrer correctement des vidéos sur des applications tierces.

Pour rappel, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont dotés d’un nouveau capteur photo de 48 MP et d’un nouveau mode Action pour capturer des vidéos plus fluides que jamais. Apple a équipé ses smartphones haut de gamme d’un système de stabilisation de « deuxième génération », mais il pourrait que celui-ci ne fonctionne pas correctement sur toutes les applications.

Les caméras de l’iPhone 14 Pro deviennent folles

Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs ont indiqué que les caméras de leurs iPhone 14 Pro se comportaient étrangement lors de la capture de vidéo sur des applications tierces, telles qu’Instagram, TikTok ou encore Snapchat.

Sur ces applications, les propriétaires des modèles Pro ont remarqué que la caméra principale de 48 MP tremblait énormément. Sur certaines vidéos, on peut entendre très distinctement la caméra bouger dans tous les sens à l’intérieur du smartphone, ce qui rend impossible la capture de vidéo. Sur la vidéo ci-dessous, publiée sur YouTube par Chance Miller, on remarque très nettement le problème.

Il s’agit vraisemblablement d’un bug du système de stabilisation optique. Apple n’a pour l’instant pas officiellement réagi à ce problème, mais on s’attend à ce qu’il soit corrigé dans une prochaine mise à jour. Apple a récemment publié la première version bêta de sa prochaine mise à jour iOS 16.1, mais celle-ci n’a vraisemblablement pas encore corrigé le problème.

On ne sait pas exactement combien d’iPhone sont touchés par le problème, mais tous ne semblent pas être impactés. Heureusement, l’application Caméra d’Apple semble être épargnée par le bug. Si vous souhaitez mettre en ligne des vidéos sur les réseaux sociaux, vous pouvez donc toujours d’abord enregistrer une vidéo avec l’application native avant de publier le clip sur votre application préférée. Certains utilisateurs impatients sont déjà allés réclamer un remplacement dans les Apple Store.