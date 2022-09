Les AirPods Pro 2 sont toujours aussi irréparables, Apple obtient un zéro pointé

La qualité des nouveaux écouteurs d’Apple, les AirPods Pro 2, fait l’unanimité auprès du public. De l’aveu de tous, les intra-auriculaires améliorent l’expérience sur tous les plans. S'il est un point sur lequel ils n’ont en revanche pas du tout évolué, c'est bien leur réparabilité. Le site d'experts iFixit a essayé de les démonter.

Les AirPods Pro 2 sont sortis il y a à peine deux semaines. C’est tout le temps qu’il aura fallu aux experts d’iFixit pour étudier les nouveaux écouteurs d’Apple sous tous les angles et livrer un verdict quant à leur réparabilité. Ce dernier est sans appel : c’est un zéro pointé. Pour rappel, les AirPods et les AirPods 2, sortis en 2016 et en 2019 respectivement, avaient eux aussi récolté une note de 0/10. Pour une société qui se targue d’être soucieuse de l’environnement, Apple fait bien peu de cas de la réparabilité de ses appareils.

Il semblerait au contraire qu’elle fasse tout pour que les entrailles de ses AirPods Pro 2 restent un secret bien gardé. La vidéo publiée sur YouTube par les experts d’iFixit entre tout de suite dans le vif du sujet : “les AirPods Pro sont parmi les écouteurs les plus populaires au monde. Ils sont aussi parmi les plus irréparables”. Le présentateur souligne ainsi que bien que les intra-auriculaires d’Apple soient de véritables bijoux technologiques, une fois qu’ils seront cassés ou que leur batterie sera inutilisable, ils augmenteront la pile sans cesse grandissante de déchets électroniques impossibles à recycler.

Les AirPods Pro 2 obtiennent un 0/10 en réparabilité et Apple prend un blâme

Impossible en effet de récupérer quoi que ce soit dans les derniers écouteurs haut-de-gamme d’Apple. On peut le voir dans la vidéo : ouvrir les écouteurs et le boîtier, même avec un matériel adéquat, ne se fait pas sans gros dégâts. Il est donc impossible de remonter tous ces accessoires par la suite, même pour les plus bricoleurs. Comme iFixit le souligne, l’intérieur des écouteurs et du boîtier baignent dans la glu, ce qui rend l’extraction de leur batterie Lithium ou de tout autre composant bien trop fastidieuse.

Une fois que vos AirPods Pro 2 seront hors d’usage, il ne vous restera donc plus qu’à les racheter. En toute logique, ils récoltent une note de 0/10, comme leurs prédécesseurs. Le constat est très décevant alors même que l’iPhone 14 avait reçu un 7/10 en réparabilité, le meilleur score pour un smartphone d’Apple depuis l’iPhone 7. Certes, le design des AirPods Pro 2 est très désirable, la nouvelle puce H2 améliore l’audio spatial personnalisé en mettant à contribution la caméra True Depth, et la réduction de bruit active promet une isolation deux fois plus efficace. Mais pour 299 €, leur prix de vente actuel, on est en droit d’attendre un produit plus durable et vraiment plus soucieux de l’environnement.