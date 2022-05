iPhone 14 Pro : sa fiche technique et son prix se précisent plusieurs mois avant le lancement

Plusieurs mois avant le lancement de l’iPhone 14 Pro, nous avons désormais un meilleur aperçu de sa fiche technique, mais également de son prix qui risque d’augmenter. On vous explique pourquoi.

Le leaker @Shadow_Leak a dévoilé sur son compte Twitter un récapitulatif de toutes les caractéristiques techniques attendues pour le prochain iPhone 14 Pro, qui sera dévoilé par Apple au mois de septembre aux côtés de trois autres modèles, les iPhone 14, 14 Max et 14 Pro Max. Comme l’avaient déjà confirmé les fuites précédentes, l’iPhone 14 Pro utilisera une nouvelle puce A16 gravée en 4 nm par TSMC.

Il n’est pas très surprenant de voir Apple utiliser une nouvelle puce sur son prochain iPhone, puisque c’est ce que fait le fabricant depuis maintenant plusieurs années. Cependant, on sait désormais que les iPhone 14 Pro et Pro Max seront les seuls à profiter de ce nouveau SoC, puisque les iPhone 14 et 14 Max se contenteraient de la puce A15 de la génération précédente.

L’iPhone 14 Pro aurait un écran légèrement plus grand que son prédécesseur

D’après @Shadow_Leak, l’iPhone 14 Pro utilisera un écran OLED 120 Hz de 6,06 pouces avec une définition de 2532 x 1170 pixels. Cependant, Ross Young a dévoilé en réponse au tweet que ces informations n’étaient pas exactes, et que l’iPhone 14 Pro utilisera un écran légèrement plus grand, avec une définition un peu plus élevée. Cela corrobore les fuites précédentes qui annonçaient que l’écran serait légèrement plus grand, Apple ayant réussi à réduire la taille des bordures tout autour de son smartphone.

@Shadow_Leak annonce également que l’iPhone 14 Pro offrira une version avec 1 To de stockage, comme l’iPhone 13 Pro avant lui. Côté photo, on retrouvera également un capteur principal de 48 MP, dont un sait déjà tout. Il sera accompagné par un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi que par un téléobjectif de 12 MP.

Enfin, on apprend qu’Apple songerait à augmenter le prix de son modèle Pro à 1099 dollars, contre 999 dollars pour l’iPhone 13 Pro. On sait que le géant américain réfléchissait déjà à augmenter son prix en France à cause de la montée du dollar face à l’euro. Cependant, la pénurie de composants pourrait aussi forcer la société à augmenter ses prix outre-Atlantique.