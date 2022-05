iPhone 14 : Apple pourrait devoir augmenter les prix des smartphones en France

La situation géopolitique pourrait forcer Apple à augmenter les prix de ses prochains iPhone 14 en dehors des États-Unis, ce qui n’était pas arrivé depuis plusieurs générations. En cause, la perte du marché russe, mais également la montée du dollar face à l’euro.

Comme chaque année, les prix des iPhone 14 aux États-Unis et en Europe ne seront pas identiques, mais la différence pourrait être plus marquée en 2022 que les années précédentes. Comme vous le savez probablement, lorsqu’Apple lançait son iPhone 13 à 799 dollars outre-Atlantique, il n’était pas possible pour lui de le lancer à 799 euros en France.

En effet, Apple doit d’abord appliquer tout un tas de taxe au prix de son appareil, dont notamment la TVA et la taxe sur la copie privée pour ne citer qu’elles, puis appliquer le taux de change entre le dollar et la monnaie du pays où sera vendu le smartphone. C’est précisément en raison de l’envolée récente des taux de change qu’Apple pourrait être contraint d’augmenter ses prix en Europe.

La montée du dollar pourrait faire augmenter le prix des iPhone 14

D’après Chris Caso de Raymond James, Apple sera obligé d’augmenter les prix de l’iPhone 14 à l’étranger en réponse à la faiblesse de l’euro. Pour rappel, cela fait maintenant plusieurs mois que le dollar se dirige vers la parité avec l’euro en raison des positions de la Réserve fédérale des États-Unis (FED), de la Banque Centrale européenne et de la guerre en Ukraine. Le dollar équivaut aujourd’hui à 0,95 euro, alors qu’il ne valait que 0,88 euro au début de l’année.

Si on rapporte ce taux au prix d’un iPhone 13 à 799 dollars, celui-ci valait 703 euros en début d’année, mais cela représente aujourd’hui 759 euros avec le nouveau taux de change. « Apple a affiché un trimestre solide en mars, mais les commentaires ont laissé entrevoir une faiblesse progressive en juin en raison des devises, de la perte de revenus en Russie et de l'impact important des problèmes de production dus aux fermetures en Chine », déclare l’analyste. Apple annonçait notamment des ventes d’iPhone record, mais prévoit un manque à gagner de 4 milliards de dollars.

Comme l’avaient laissé entendre des fuites précédentes, l’iPhone 14 ne devrait pas voir son prix augmenter outre-Atlantique, mais pourrait bien augmenter ici. On rappelle également qu’Apple songe à mettre en place un nouveau système vous permettant de louer un iPhone 14, mais on ne sait pour l’instant pas si celui-ci arrivera prochainement en France.

Source : Ramond James