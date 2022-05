Les AirPods Pro 2 arrivent cet automne avec un nouveau design

Trois ans après la sortie des AirPods Pro en 2019, Apple serait enfin sur le point de dévoiler un nouveau modèle. La nouvelle génération arriverait cet automne avec un nouveau design plus compact, mais surtout sans tige.

Apple prévoit de lancer la deuxième génération des AirPods Pro cet automne. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la rumeur la nouvelle génération arriverait avec un nouveau design, une meilleure qualité audio et une éventuelle intégration de fonctionnalités dédiées à la santé. Cela corrobore donc les informations précédentes de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui s’attendait également à de tels changements sur les écouteurs sans fil d'Apple.

Sortis en octobre 2019 à 279 euros, les AirPods Pro étaient les premiers AirPods à prendre en charge la technologie audio spatial et l'annulation de bruit active, et ils étaient également livrés avec des embouts en silicone qui les démarquaient des autres modèles. Cette année, Apple devrait améliorer tous les aspects cités précédemment, mais surtout modifier le design de ses écouteurs phares.

Les nouveaux AirPods Pro 2 vont perdre leur tige

D’après les fuites précédentes, on sait que les nouveaux AirPods Pro 2 devraient adopter un design sans tige plus petit, et offrir un nouveau boîtier de chargement amélioré. Les écouteurs pourraient également être les premiers à prendre en charge la technologie lossless audio. Les AirPods Pro 2 seront peut-être aussi équipés de nouveaux capteurs de mouvement permettant d'assurer un suivi de la condition physique des utilisateurs.

Pour l’instant, on ne sait encore rien de la qualité audio de ces écouteurs de nouvelle génération, mais comme à chaque nouveau modèle, on s’attend à ce que celle-ci s’améliore légèrement. Côté tarifs, il est probable qu’Apple place ses nouveaux true wireless au même prix que la version de 2019.

En plus des AirPods Pro 2, Mark Gurman s’attend également à ce qu'Apple rafraîchisse sa gamme AirPods Max avec de nouvelles couleurs. Les caractéristiques ne devraient pas changer, seul le coloris serait différent. Le casque Bluetooth est actuellement disponible en cinq coloris : Gris sidéral, Argent, Vert, Rose et Bleu ciel. Il se pourrait qu’Apple décide de dévoiler un modèle mauve comme il l’avait fait avec les iPhone des générations précédentes.