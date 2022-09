iPhone 14 Pro : les débits 5G sont 38% plus rapides grâce au nouveau modem de Qualcomm

Bien que les iPhone 14 ne soient pas beaucoup plus puissants que la génération précédente, ces derniers ont profité d’un nouveau modem signé Qualcomm qui leur donne accès à des débits 5G plus rapides que jamais.

Si tous les iPhone 14 ne bénéficient pas du même processeur, le modèle A16 étant réservé aux versions Pro, tous ont néanmoins profité d’un nouveau modem de Qualcomm, le Snapdragon X65. Grâce à ses débits théoriques jusqu’à 10 Gbps/s, ce dernier promet d’être bien plus rapide que la génération précédente que l’on retrouve dans les iPhone 13.

Cependant, le Snapdragon X65 n’est pas vraiment récent. Il avait été dévoilé en février 2021, soit il y a plus d’un an et demi. Depuis, on le retrouve déjà sur la plupart des smartphones Android haut de gamme équipés de processeurs Snapdragon 8 Gen 1. Il ne s’agit même plus de la dernière puce en date de Qualcomm, puisque le géant avait dévoilé en février 2022 une nouvelle puce Snapdragon X70 encore plus performante.

Le Snapdragon X65 offre des débits 5G bien plus rapides aux iPhone 14

Quoi qu’il en soit, le Snapdragon X65 est une évolution importante pour les appareils d’Apple, et c’est ce qu’a pu confirmer le site Speedsmart dans ses tests. En effet, chez l’opérateur T-Mobile, le nouvel iPhone 14 Pro obtient un débit moyen descendant (download) de 255,91 Mbps, contre seulement 173,81 Mbps sur l’iPhone 13 Pro. La hausse d’environ 38 % est donc significative. Du côté des débits montants (upload), la différence est plus faible. L’iPhone 14 Pro obtient en moyenne 28,25 Mbps, contre 22,51 Mbps pour son prédécesseur.

Chez Verizon, le gain est plus faible, mais tout de même de l’ordre de 32 %. Le nouveau modèle culmine à 175,56 Mbps en download, contre 126,33 Mbps sur l’iPhone 13 Pro. En upload, le constat est le même, 27,28 Mbps contre 21,64 Mbps.

En plus de débits 5G plus rapides, le site a également constaté que la latence avait chuté sur les nouveaux iPhone. Le ping moyen sur l’iPhone 14 Pro est de 52,88 ms chez T-Mobile, contre 62,20 ms pour l’iPhone 13 Pro. Chez Verizon, le ping moyen a également chuté à 37,09 ms, contre 52,24 ms précédemment.

Bien que ces débits soient très bons, les smartphones Android devraient être en mesure de faire bien mieux à la fin de l’année 2022 grâce au nouveau Snapdragon X70 qui sera équipé dans le processeur Snapdragon 8 Gen 2. Il devrait faire son arrivée sur le Xiaomi 13 et d’autres appareils dès le mois de novembre.

Source : SpeedSmart