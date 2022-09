iPhone 14 Pro : l’appareil photo est long à démarrer, les bugs continuent

Les bugs s’accumulent pour l’appareil photo des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Après avoir constaté celui qui fait trembler l’image dans des applications tierces telles que SnapChat, Instagram et d'autres messageries, certains utilisateurs ont reporté une certaine lenteur d'activation du viseur de la caméra.

L’appareil photo est traditionnellement l’un des aspects mis en avant sur la fiche technique de l’iPhone, et même si les références d’autres marques lui contestent l’appellation de “meilleur photophone”, le smartphone d’Apple est normalement très bon dans ce domaine. Lorsque les clients ont investi plus de 1300€ dans un appareil qui ne fonctionne pas de façon optimale, de tels retours en sont d’autant plus gênants.

Le problème rencontré aujourd'hui tient à la réactivité de l’appareil photo. Le viseur de ce dernier mettrait quelques secondes à afficher l’image ( plus de trois secondes dans une vidéo publiée sur le forum de MacRumors). Un délai qui peut faire la différence entre un cliché pris sur le vif digne de Doisneau et une photo ratée.

Le viseur de l'iPhone 14 Pro est trop lent pour des photos sur le vif

Tous les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ne sont pas touchés et le bug n’est pas systématique. Il semble survenir lorsque l'appareil photo est en tâche de fond, une configuration somme toute très fréquente, puisque la plupart des photographes gardent l’application ouverte, afin d’être prêts à “dégainer” le plus rapidement possible. Le problème n'apparaît que dans l’application native et en mode Vidéo, aucun problème n’a été signalé dans les applications tierces.

En attendant un traitement officiel d’Apple, les internautes ont avancé plusieurs solutions à ce problème. On peut tout d’abord tenter de fermer et de relancer l’application depuis le tiroir. En cas d’échec, il faudra opter pour l'option nucléaire et redémarrer l’iPhone. Nombre d’observateurs pensent que le problème pourrait venir d’une mauvaise gestion de la mémoire vive. De toute évidence, les ingénieurs d’Apple sont déjà en train de travailler sur une solution. La prochaine mise à jour d’iOS 16 devrait arriver dès la semaine prochaine et devrait au moins régler le problème de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro qui devient fou sur Instagram, TikTok et SnapChat et de grincements étranges. Apple affirme que le problème est strictement d'ordre logiciel et ne vient pas du hardware. Nul besoin, pour l'instant, de passer par l'Apple Store pour échanger votre appareil, si vous êtes concerné par ces bugs.