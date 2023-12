iPhone : Apple travaille déjà sur un modem 6G maison pour ses iPhone, le projet n’est pas mort

Il semblerait qu’Apple n’ait pas encore abandonné l’idée de fabriquer son propre modem maison. Le constructeur lorgne désormais sur la 6G, d’après une offre d’emploi repérée par Bloomberg. Toutefois, mieux vaut ne pas s’attendre à une intégration dans les iPhone avant 2030.

Depuis 2019, Apple traverse un long parcours du combattant en tentant de fabriquer son propre modem 5G. L’objectif, à terme, est de se passer de Qualcomm qui lui fournit encore les modems pour ses iPhone. La firme avait déjà abandonné l’idée d’équiper son iPhone 15 d’un modem maison, suite aux trop nombreuses difficultés rencontrées lors du développement. Pour autant, le projet n’est pas encore mort et enterré au sein des bureaux de Cupertino.

Aux dernières nouvelles, le constructeur viserait une intégration sur les iPhone pour 2025. Il s’agira alors, en théorie, d’un modem 5G. Ce qui n’empêche pas le constructeur de préparer la suite. Selon le journaliste Mark Gurman, les plans pour un modem 6G destiné aux futurs iPhone ont d’ores et déjà commencé. En effet, ce dernier a repéré une récente offre d’emploi sur le site de la firme qui ne laisse aucune place au doute.

Apple prépare déjà un modem 6G maison pour ses iPhone

« En tant qu’architecte de la plateforme cellulaire, vous dirigerez et coordonnerez la conception et la modélisation d’une architecture de référence 6G », peut-on ainsi lire dans le document. « Un ensemble approprié de mises en œuvre de prototypes et de modèles d’architecture de référence doit être développé pour permettre l’évaluation des technologies candidates et des cas d’utilisation. »

Pour autant, ce fameux modem ne devrait pas arriver de sitôt — si tant est qu’il arrive qu’un jour. Même si le projet d’un modem 5G pour 2025 échoue, le contrat entre Apple et Qualcomm est valable jusqu’en 2026. Selon Mark Gurman, il faudra même attendre jusqu’en 2030 au minimum pour découvrir ce fameux modem 6G, soit en théorie pour l’iPhone… 22.

Il est peu étonnant, en revanche, qu’Apple n’ait pas encore abandonné le projet. En se passant de Qualcomm, le constructeur gagnera grandement en contrôle sur la technologie de ses iPhone, en plus d’augmenter ses marges à la vente. Quant à la 6G, celle-ci promet déjà un début atteignant le To/s, pour une latence réduite de manière drastique. À titre de comparaison, la 5G propose actuellement un débit maximal théorique de 20 Go/s.

