Le Xiaomi 13 arriverait dès novembre 2022 avec une puce Snapdragon 8 Gen 2

L’attente ne devrait plus être très longue avant que nous puissions découvrir les prochains smartphones haut de gamme de Xiaomi, sa série 13. De nouveaux rapports indiquent que les Xiaomi 13 pourraient arriver dès le mois de novembre.

Alors que Xiaomi était habitué à sortir ses nouveaux smartphones haut de gamme au mois de décembre en Chine, la prochaine série Xiaomi 13 pourrait arriver cette année avec un peu d’avance. D’après Digital Chat Station ou UP Technologie Jin sur Weibo, les premiers appareils équipés de la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm arriveraient dès la fin du mois de novembre.

Pour rappel, les Xiaomi 12X, 12 et 12 Pro avaient été introduits en Chine le 28 décembre 2021, soit exactement le même jour que les Xiaomi Mi 11 en 2020. En dévoilant sa nouvelle série dès novembre, Xiaomi aurait alors un mois d’avance sur son calendrier habituel, ce qui pourrait conduire plus tard à une sortie en France plus tôt que prévu. Les Xiaomi 13 ont d’ailleurs déjà été certifiés plusieurs mois avant leur lancement. Les smartphones pourraient arriver chez nous dès février, alors qu’il a fallu attendre le mois de mars 2022 pour les Xiaomi 12X, 12 et 12 Pro.

Les Xiaomi 13 pourraient être les premiers avec un Snapdraagon 8 Gen 2

Si Xiaomi peut se permettre de dévoiler ses smartphones avec autant d’avance, c’est parce que Qualcomm a également annoncé que son événement Snapdragon Tech Summit se tiendra à partir du 15 novembre prochain, contre au du mois de décembre les années précédentes. Parmi les premiers smartphones présentés à la fin du mois de novembre, on devrait donc retrouver les Xiaomi 13 et 13 Pro, mais également un smartphone de Motorola ou encore un appareil de Realme.

Le nouveau Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm s’annonce assez prometteur, puisqu’on sait déjà que c’est TSMC qui se chargera de sa production avec une gravure de 4 nm. Tout comme le Snapdragon 8+ Gen 1 avant lui, la puce devrait mettre l’accent sur l’efficacité énergétique. On s’attend à ce que les problèmes de surchauffes rencontrés par le Xiaomi 12 et son Snapdragon 8 Gen 1 signé Samsung soient de l’histoire ancienne.

Contrairement à ses prédécesseurs, le Snapdragon 8 Gen 2 offrirait une confirmation très différente. Plutôt que d’utiliser un cœur « Prime », trois cœurs performance et 4 cœurs efficients, le Snapdragon 8 Gen 2 miserait sur une configuration inhabituelle 1+2+2+3. On retrouverait un nouveau cœur Cortex-X3, deux nouveaux cœurs Cortex-A720, deux cœurs Cortex-A710 et trois cœurs Cortex-A510.

