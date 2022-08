iPhone SE : un nouveau modèle inspiré de l’iPhone XR arrive dès 2023

Alors qu’Apple rencontre vraisemblablement des difficultés à vendre son iPhone SE 2022, un nouveau rapport prétend que le fabricant pourrait lancer une nouvelle version de son iPhone abordable dès l’année prochaine.

Deux ans après le modèle précédent, Apple avait finalement lancé une nouvelle version de son iPhone SE au début de l’année, qui était cette fois-ci compatible avec les réseaux 5G. En dehors de son processeur plus puissant, Apple n’avait pas vraiment amélioré la fiche technique, et encore moins le design de l’appareil.

Le design de l’iPhone SE fait pâle figure face à la concurrence, puisqu’on retrouve toujours un petit écran LCD 720p au format 16:9 avec d’épaisses bordures. Ce design qui remonte maintenant à l’iPhone 8, et même à l’iPhone 6 de 2014, ne semble plus convaincre autant de clients qu’avant, et Apple a vraisemblablement vendu moins d’exemplaires que prévu. Pour remonter la pente, le fabricant envisagerait désormais de sortir un nouveau modèle dès l’année prochaine avec un nouveau design.

Un iPhone SE façon iPhone XR arriverait en 2023

Seulement un an après l’iPhone SE 5G 2022, Apple se préparerait désormais à lancer un nouvel iPhone SE en 2023. En effet, Jon Prosser a prédit sur le podcast Geared Up qu’un nouveau smartphone abordable arriverait l’année prochaine, avec cette fois-ci le design de l’iPhone XR. Cela corrobore donc les informations d’un autre rapport, qui indiquait lui aussi qu’Apple allait bientôt sortir un iPhone SE façon iPhone XR.

Contrairement aux modèles haut de gamme, l’appareil sera donc toujours doté d’un écran LCD et non OLED, mais abandonnera le design actuel pour un écran sans bords et une encoche. Ce nouveau design signerait également la fin du bouton Touch ID, qui pourrait être remplacé par un système biométrique Face ID.

Pour l’instant, on ne sait pas si Apple reprendra exactement le même design que l’iPhone XR, c’est-à-dire un écran de 6,06 pouces, ou si le smartphone sera plus compact ou bien plus grand. Jon Prosser semble penser que l’appareil pourrait offrir un écran similaire de 6,1 pouces, une caméra de 12 MP, une autonomie de plus d’une journée et une certification IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Si cette rumeur se confirme, Apple pourrait donc introduire ce nouvel appareil dès le printemps 2023, soit exactement un an après l’iPhone SE 5G actuel.

De son côté, Ross Young, l’analyste le plus fiable de l’industrie, a déjà annoncé qu’Apple prévoit de sortir un iPhone SE de quatrième génération avec un écran plus grand de 5,7 pouces dès 2023, bien qu'il n'ait pas précisé si un tel modèle conserverait le bouton Home et les bords supérieurs et inférieurs ou adopterait un écran à encoche avec Face ID.