Apple Watch Pro : les bracelets actuels ne seraient pas compatibles, il faudra en racheter d’autres !

La nouvelle Apple Watch Pro, qui devrait être présentée d’ici quelques jours, ne devrait pas être compatible avec les bracelets actuels en raison de son nouveau design, ce qui serait une première pour le fabricant.

Avec ses iPhone 14 le 7 septembre prochain, on s’attend à ce qu’Apple lève le voile sur une nouvelle génération de montres connectées Apple Watch Series 8, mais également sur un nouveau modèle encore plus haut de gamme, l’Apple Watch Pro.

Cette dernière aura la particularité d’adopter un nouveau design plus robuste, mais offrira surtout un écran beaucoup plus grand de près de 2 pouces. Ce dernier sera logé dans un châssis d’environ 47 mm, contre 41 mm et 45 mm pour les Apple Watch Series 8 classiques. Ce nouveau design aurait vraisemblablement forcé à Apple à modifier la forme des bracelets, ce qui rendrait les accessoires actuels incompatibles.

L’Apple Watch Pro aura droit à de nouveaux bracelets

Comme l’a annoncé l'utilisateur UnclePan sur le réseau social Weibo, cette Apple Watch Pro aurait droit à un bracelet plus large en raison de sa forme carrée, ce qui signifie que les bracelets actuels ne seront pas parfaitement adaptés esthétiquement à la nouvelle montre. Il s’agirait donc pour la première fois depuis le lancement de l’Apple Watch originale que le fabricant américain abandonne la rétrocompatibilité avec les accessoires existants.

Apple va donc probablement proposer toute une nouvelle série de bracelets destinés à sa montre haut de gamme, et leurs tarifs vont probablement être encore plus élevés que les bracelets actuels. En effet, on sait que la nouvelle Apple Watch Pro serait commercialisée à plus de 1000 euros. Il y a donc fort à parier que le fabricant va également augmenter les prix des accessoires. Pour rappel, actuellement, les bracelets sont vendus à des tarifs compris entre 49 euros et 899 euros, selon le modèle sélectionné.

De son côté, Mark Gurman, de Bloomberg, s’est voulu plus rassurant. Dans un tweet, il explique que les bracelets actuels seront toujours compatibles avec l'Apple Watch Pro. Sa seule inquiétude est qu'ils pourraient ne pas être bien ajustés ou ne pas être aussi beaux, compte tenu de la taille et du design de la montre.

Source : Weibo