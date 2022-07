iPhone 14 Pro Max : le prix du smartphone avec 1 To de stockage pourrait atteindre les 2000€

Apple va présenter d’ici quelques mois une nouvelle génération d’iPhone. Les améliorations apportées à la fiche technique des smartphones s’accompagneront probablement cette année d’une augmentation de prix pour tous les modèles.

Cela fait maintenant plusieurs mois que plusieurs rapports indiquaient qu’Apple allait augmenter les tarifs de ses iPhone 14 par rapport à la génération actuelle, et ces hausses de prix ont été de nouveau corroborées par le leaker @TheGalox_. D’après lui, les iPhone 14 pourraient subir une hausse générale des tarifs de 100 dollars sur tous les modèles.

L’iPhone 14 pourrait alors débuter à 799 dollars, contre 699 dollars pour l’iPhone 13 de 2021. De son côté, l’iPhone 14 Max, le nouveau modèle avec un écran de 6,7 pouces, pourrait être positionné à 899 dollars. Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max franchiraient tous deux la barre des 1000 dollars, avec des tarifs respectifs de 1099 dollars et 1199 dollars.

L’iPhone 14 Pro Max pourrait atteindre un tarif record dans sa version 1 To

Depuis la sortie de l’iPhone 13 Pro Max l’année dernière, Apple propose une version de son smartphone le plus haut de gamme avec 1 To de stockage. Celle-ci est actuellement commercialisée à un tarif stratosphérique 1599 dollars, ou 1839 euros en France, alors que l’iPhone 12 Pro Max précédent ne coûtait « que » jusqu’à 1609 euros dans sa version avec 512 Go de stockage.

Cette année, la version avec 1 To de stockage devrait également subir une augmentation significative de son prix, et pourrait donc bien atteindre pour la première fois les 2000 euros. Pour rappel, il est probable qu’une augmentation des prix aux USA entraîne une hausse plus importante des prix en euros. Celle-ci pourrait être plus brutale que les années précédentes, notamment à cause de la montée du dollar face à l’euro.

Pour ceux qui ont besoin d'un iPhone 14 Pro Max avec 1 To de stockage, mais qui ne pourront pas se permettre de dépenser près de 2000 euros en un seul paiement, on s’attend également à ce qu’Apple introduise un système d’abonnement qui vous permettra d’utiliser un iPhone sans jamais devoir investir une grosse somme d’argent. À son lancement, le système ne devrait être disponible qu’aux États-Unis, mais on s’attend à ce qu’il arrive à terme en France.