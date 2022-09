iOS 16 : Apple met l’accent sur la sécurité et inaugure Dynamic Island, sa nouvelle “barre à tout faire”

La keynote 2022 d’Apple s’est déroulée hier, et si côté matériel, les iPhone 14 ont accaparé l’attention, c’est du côté d’iOS 16 que l’on trouvera le plus de changements. Petit récapitulatif des évolutions à venir.

Les iPhone 14 bénéficieront les premiers des nouvelles fonctionnalités apportées par iOS 16. Les développeurs inscrits au programme de bêta d’Apple ont déjà pu constater les changements apportés par cette mise à jour, tandis que le grand public pourra en profiter dès la semaine prochaine. L’accent a été mis sur la sécurité des données personnelles et sur la santé des utilisateurs.

Le changement le plus remarquable est probablement d’ordre esthétique, avec l’apparition de la Dynamic Island (sur l'iPhone 14 Pro seulement). Cet îlot dynamique vient remplacer la fameuse pilule de l’iPhone, au sommet de l’écran. Comme son nom l’indique, il s’agrandit ou se rétracte en fonction des applications et du contexte. Il gardera la forme du célèbre “notch” dans sa plus petite version, tandis qu’il laissera apparaître les commandes de lecture de Music lorsque vous écouterez un morceau, ou affichera les directions à prendre dans Plans, par exemple.

Crash Detection appellera les secours à partir de votre iPhone ou de votre Watch

En cas d’accident, la fonctionnalité Crash Detection (qui met à profit les divers capteurs de l’iPhone) contactera les services d’urgence à partir de l’un de vos gadgets Apple, qu’il s’agisse d’une Watch ou d’un iPhone. Si nombre d’observateurs notent que cette mesure de sécurité est obligatoire dans les voitures les plus récentes, on ne pourra qu’apprécier cette couche de sécurité supplémentaire dans notre quotidien.

Au titre des nouveautés qui n’en sont pas vraiment, on notera qu’iOS 16 pourra jouer une musique ou un son à l’allumage et à l’extinction de l’appareil, une fonctionnalité disponible sur nombre d’appareils tournant sous Android, et ce depuis un certain temps déjà. L’un des faits étonnants de cet événement Far Out est que les iPhone 14, et nombre de nouveaux accessoires d’Apple, seront plus abordables que la génération précédente de gadgets, aux États unis tout du moins. Une fois encore Apple applique des tarifs très différents au pays de l’Oncle Sam. L’iPhone 14 Pro par exemple y est vendu à partir de 999 $, tandis que le même modèle sera vendu 1329 € en France !

iOS 16 sera disponible dès le 12 septembre et sera bien évidemment préinstallé sur les iPhone 14.