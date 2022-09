iPhone 14 : les appels d’urgence par satellite, une idée dangereuse selon certains experts

La nouvelle fonctionnalité d'envoi de message d'urgence par satellite devrait être très utile à de nombreux randonneurs et autres amateurs d'activités de plein air. Mais selon certains sauveteurs, elle peut aussi entrainer des dérives.

Dès le mois de novembre 2022, les clients nord-américains d’Apple possédant un iPhone 14 pourront envoyer des textos d’urgence à travers le réseau Internet par satellite de GlobalStar. Cette fonctionnalité devrait être particulièrement utile dans les zones non couvertes par une antenne Wifi ou un réseau cellulaire. L’envoi d’un SMS de ce type sera plus lent que la moyenne, puisque par temps dégagé et en extérieur un texto devrait être reçu en 15 secondes, tandis qu’à couvert, en forêt sous un feuillage par exemple, il faudra patienter jusqu’à une minute.

Comme on peut le voir dans la vidéo de présentation publiée par Apple sur YouTube, la procédure d’envoi de SMS aux services d’urgence est assez simple. Le service ne sera proposé que s’il n’est pas possible les services d’urgence par les canaux traditionnels, à savoir le réseau cellulaire et/ou Wifi. Si l’appel ne passe pas, il suffira d’ouvrir l’appli Emergency SOS par satellite. Celle-ci donnera les premières instructions à suivre pour que l’appel au secours soit le plus rapide et efficace possible. Il faudra notamment se placer à l’extérieur, pour que l’iPhone 14 ait une chance d’accrocher un signal satellitaire. Une fois l’appli lancée, il faudra répondre aux questions concernant la nature de votre urgence. Les appels seront traités par un personnel dédié d’Apple, le même probablement qui traitera vos appels en cas de détection d'accident, qui se chargera de transmettre votre cas au service d’urgence adéquat.

Certains sauveteurs affirment que cette fonctionnalité peut avoir des effets pervers

À en croire certains experts, si pratique qu’elle soit, la nouvelle fonctionnalité d’envoi de texto d’urgence par satellite peut avoir des effets pervers. Selon eux, les utilisateurs risquent d’accorder une si grande confiance à la technologie qu’ils risquent d’en oublier les précautions de base. Or les appels d’urgence ne doivent être que le dernier recours. Christophe Boyer, directeur de la National Association for Search and Rescue (association étasunienne de recherche et de sauvetage) ajoute : “certains novices utilisent la technologie comme un filet de sécurité qu'ils ne comprennent pas vraiment, et d’autres personnes en abusent par ignorance, parce qu’ils pensent être dans leur bon droit ou par intention de nuire”. Apple précise pourtant bien que la connexion à un satellite peut être impossible dans certaines conditions.

En cas d’incident, il est donc important de ne pas uniquement compter sur votre iPhone 14 pour vous sauver la mise. Me Boyer déclare : “renseignez-vous bien sur les limites des communications par satellite, ne vous y fiez pas entièrement et assurez-vous d'avoir plusieurs moyens redondants de communiquer ou de recevoir des alertes, comme des radios bidirectionnelles.”