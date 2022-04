Apple Watch Series 6 : Apple remplace gratuitement les écrans défaillants

Apple vient d'inaugurer un programme de réparation destiné à l'Apple Watch Series 6. La marque affirme que plusieurs unités souffrent d'un défaut de fabrication de l'écran tactile. On vous explique comment savoir si votre montre connectée est concernée.

Apple vient d'ouvrir un nouveau programme de réparation pour les Apple Watch Series 6. Dans un document d'assistance publié ce 22 avril, le géant de Cupertino affirme avoir identifié une défaillance sur certaines montres connectées avec un écran 40 mm.

“Apple a constaté que, sur un pourcentage très réduit d’Apple Watch Series 6 de 40 mm, l’écran peut devenir vide de façon permanente. Les appareils concernés ont été fabriqués entre avril et septembre 2021”, explique Apple sur son site web. Concrètement, la dalle tactile ne parvient plus à afficher des informations. On y aperçoit uniquement un écran noir ou un écran blanc.

Comment savoir si votre Apple Watch Series 6 est concernée ?

Fidèle à ses habitudes, Apple met en ligne un “outil de vérification du numéro de série” qui permet aux utilisateurs de déterminer si leur Apple Watch est concernée par ce programme de rappel. Grâce au numéro de série, visible dans watchOS, Apple peut déterminer si l'appareil fait partie des unités présentant un dysfonctionnement. Pour accéder à cet outil, rendez-vous sur la page d'assistance d'Apple.

Pour ceux qui ne le savent pas, il est possible de trouver le numéro de série en se rendant dans le menu répertoriant toutes les applications sur votre Apple Watch. Allez ensuite dans l'application Réglages, puis dans Général et dans Informations. Le numéro de la montre apparaîtra à l'écran. Notez qu'il est aussi possible de trouver le numéro de série en se rendant dans l'application Watch sur votre iPhone. Allez ensuite dans l’onglet Ma montre, puis Général et Informations.

Si votre montre est concernée, prenez un rendez-vous dans un Apple Store ou rendez-vous dans un centre agréé de la marque. Apple souligne que les Apple Watch vendues en Europe doivent impérativement être réparées en Europe. De plus, “le programme couvre les modèles Apple Watch Series 6 éligibles durant les deux années suivant la première vente au détail du produit”, précise la firme américaine.