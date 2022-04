iPhone : Apple va flouter les photos dénudées envoyées aux enfants

La fonctionnalité “sécurité des communications dans Messages” d'Apple, qui vise à flouter automatiquement les images contenant de la nudité envoyées aux enfants via le service de messagerie de l'entreprise, va désormais arriver dans de nouveaux pays.

Protéger les enfants des contenus sensibles à l'ère numérique peut s'avérer difficile pour de nombreux parents. Heureusement, il existe aujourd'hui des technologies conçues pour les aider dans cette tâche, dont notamment l’outil « sécurité de communication dans Messages d’Apple ».

Cette fonctionnalité recherche les images sexuellement explicites dans l'application Messages des iPhone, iPad et Mac utilisés par des enfants de moins de 18 ans, et les avertit, ainsi que leurs parents, lorsqu'ils les reçoivent ou les envoient. Mieux encore, les photos dénudées sont automatiquement floutées pour éviter que votre enfant ne les voie.

La fonctionnalité d’Apple arrive sur les iPhone en Europe

Récemment lancée aux États-Unis, elle est désormais étendue à l’échelle mondiale puisqu’elle vient d’être déployée au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Apple précise pour tous les nouveaux utilisateurs qui ont reçu la fonctionnalité que celle-ci n’a pas d’incidence sur le chiffrement de bout en bout des messages. Elle est directement intégrée au système existant de partage familial d’Apple.

Pour rappel, après avoir flouté une image sexuellement explicite, l'appareil affichera un message d'avertissement, indiquant que le contenu peut être sensible. L’enfant pourra également découvrir un message « Tu n'es pas seul », et trois options seront proposées à l'enfant utilisateur : « Envoyer un message à quelqu'un », « Autres moyens d'obtenir de l'aide », et « Bloquer le contact ».

Bien qu’elle puisse aider de nombreux enfants confrontés à des pédophiles, la fonctionnalité soulève également de nombreuses questions relatives à la sécurité des données des utilisateurs. Le lanceur d'alerte Edward Snowden craint notamment que le système mis en place par Apple soit à terme exploité à d'autres fins. « Peu importe à quel point les intentions sont bonnes, Apple déploie la surveillance de masse dans le monde entier. Ne vous y trompez pas : s'ils peuvent rechercher du porno pour enfants aujourd'hui, ils peuvent rechercher n'importe quoi demain », met en garde Snowden.

Pour l’instant, on ne sait pas vraiment quand sera déployée la fonctionnalité en France. Cependant, étant donné que celle-ci est récemment arrivée au Royaume-Uni, on peut s’attendre à ce qu’elle soit disponible chez nous au cours des prochains mois.