L’iPhone 14 va rentrer dans sa phase de production et devrait encore mieux se vendre que l’iPhone 13

L'iPhone 14 devrait être officialisé en septembre prochain et commercialisé directement dans la foulée. Et les premières estimations indiquent que les ventes initiales du nouvel iPhone seront bien supérieures à celles de l'iPhone 13. Pour cette raison, Apple va lancer la production massive de son iPhone 14 dès août prochain.

Tout roule comme sur des roulettes pour Apple et son lancement de l'iPhone 14. Malgré la pandémie de coronavirus et la pénurie mondiale de composants, le programme de lancement du nouvel iPhone du géant de Cupertino reste pour l'instant quasiment inchangé. Mieux encore, il semblerait que les premières estimations de ventes initiales indiquent que l'iPhone 14 ferait un meilleur début que l'iPhone 13. C'est d'ailleurs pour cette raison que Apple avait demandé à Foxconn – l'un de ses partenaires – de commencer à recruter des travailleurs pour assurer l'assemblage des iPhone 14, et cela dès le mois de mai dernier.

La production massive des iPhone 14 va commencer en août 2022

Par ailleurs, plusieurs indices indiquent également la date probable de la sortie officielle de l'iPhone 14. On sait par exemple que la firme de Cupertino a pour habitude de faire ses annonces de nouveaux produits en septembre, et spécialement le mardi. Le premier mardi du mois de septembre prochain tombe le jour de la fête du Travail aux États-Unis, et c'est donc le mardi suivant (le 13 septembre) que l'iPhone 14 devrait être officiellement annoncé, et commercialisé dans la foulée. De ce fait, et avec un engouement qui croît de plus en plus, Apple va lancer le début de sa campagne de production massive. Et cela dès le mois d'août qui arrive.

L'objectif est donc bel et bien pour Apple d'être déjà prêt à livrer les iPhone 14 en masse dès septembre prochain. La production massive de l'iPhone 14 qui se mettra en place en août permettra ainsi de bénéficier d'un stock d'avance considérable pour satisfaire la demande et le marché. Conforté par les prévisions très optimistes des analystes, Apple a par ailleurs déclaré à ses fournisseurs que les ventes initiales de son iPhone 14 seront bien supérieures à celles de l'iPhone 13 il y a un an.

Source : ITHome